El Hadji Diouf : “Nicolas Jackson va devenir un très grand joueur”

Son arrivée dans le club londonien lors du mercato estival a été accueillie avec enthousiasme par les fans des Blues. Pour un montant de 37 millions d’euros, Nicolas Jackson a quitté Villarreal pour rejoindre Chelsea pour devenir le nouveau numéro 9 de l’équipe. Cependant, au fil des matchs, l'enthousiasme suscité par son arrivée s'estompe pour laisser place à des critiques. En effet, en six matchs de Premier League, il n'a inscrit qu'un seul but.







Lors de la présentation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, ce lundi 25 septembre, El Hadji Diouf s'est exprimé au sujet de l'attaquant qui traverse des moments difficiles en Angleterre. « Ce n’est pas facile de jouer dans des grands clubs, ce sont des jeunes joueurs, il faut leur laisser du temps. Pape Matar Sarr, c’est un joueur que personne ne croyait qu’aujourd’hui il allait s’imposer à Tottenham, il lui a fallu du temps. Jackson va devenir un très grand joueur. Il lui faut du temps, il lui faudra beaucoup bosser et savoir qu’en Angleterre, ce n’est pas facile. Il y a toujours un temps d’adaptation et je lui fais confiance, je sais qu’il va revenir très fort », a-t-il déclaré.