Élections de représentativité des centrales syndicales : L'Union démocratique des travailleurs du Sénégal/FC monte au créneau

L'Union démocratique des travailleurs du Sénégal/Force du changement dénonce la non-inscription de beaucoup de ses militants du secteur privé. L'UDTS/fC exige aussi la publication du fichier électoral. Les responsables du syndicat l'ont fait savoir au sortir d'une rencontre tenue à Pikine ce mercredi.





Depuis 2017, ces travailleurs disent essuyer des problèmes majeurs par la précarisation des emplois, la dégradation des conditions de travail, les bas salaires, la baisse du pouvoir d'achat, la montée des inégalités sociales et le chômage. Ils exhortent les centrales syndicales à s'organiser davantage pour mieux faire face aux préoccupations des travailleurs.





"Au mois de juillet 2023, des augmentations et une revalorisation du SMIG, des salaires et de la prime de transport pour les travailleurs du secteur privé ont été notées. Ces augmentations sont insuffisantes par rapport à la cherté de la vie et du pouvoir d'achat des travailleurs du secteur privé. Par ailleurs, les travailleurs de la Fonction publique ont bénéficié d'augmentations plus favorables par rapport aux travailleurs du secteur privé qui n'ont qu'une augmentation de 10 % de la 1re à la 4e catégorie, 8 % de la 5e à la catégorie AM2 et 5 % de la AM3 à la catégorie supérieure", martèle Mamadou Babacar Sarr, le porte-parole du jour.





L'Union démocratique des travailleurs du Sénégal/FC révèle que les organisations syndicales ne doivent pas accepter des modifications sur le Code du travail défavorables aux travailleurs et doivent aussi veiller au respect des droits des travailleurs. Mais aussi, le syndicat insiste sur la revalorisation pour tenir compte du pouvoir d'achat des travailleurs et une révision du Code du travail.