Élections et sacrifices : « En période électorale, moi-même j’ai peur de rester à Dakar… Je limite mes sorties » (Maah Keita)

Au Sénégal, à l’approche des élections, la présidentielle plus particulièrement, les personnes atteintes d’albinisme sont prises pour cibles. Elles sont persécutées, violentées et même tuées en guise de sacrifice.







Un acte barbare que dénonce Maah Khoudia Keita, une ambassadrice de la cause humaine qui défend ses pairs avec la dernière énergie. Débordante de convictions, la jeune dame, via son association et celles combattant pour la même cause, s’attelle à la sensibilisation et révèle le traumatisme que subissent les albinos en période électorale.