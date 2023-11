Électrification rurale, MCA: Le coup de gueule de Guy Marius Sagna

L'électrification rurale est un gros casse-tête dans plusieurs contrées du Sud du pays notamment dans des dizaines de villages des régions de Ziguinchor et Kolda. Une situation qui a fait sortir Guy Marius Sagna de ses gonds. Tempétueux, le député de l'opposition a tiré à boulets rouges sur la propension de l'État du Sénégal à "quémander" des fonds aux États-Unis d'Amérique à travers le Millenium Challenge Account (MCA) pour financer l'électrification rurale au moment où «des ministres et des DG détournent des milliards du contribuable sénégalais», dénonce-t-il.





«Je ne suis pas le seul à dire que des ministres et des DG volent l'argent du contribuable Sénégalais. L'Ofnac et la Cour des Comptes le disent. Ils détournent l'argent du contribuable au moment où dans la commune de Boutoupa Camaracounda, 24 villages sont sous zéro électricité. À Diaoulé, seuls 3 villages sont électrifiés sur 33 villages et 60 hameaux. Ce n'est pas normal. C'est pour cette raison que nous devons tous lutter contre la corruption», martèle-t-il.