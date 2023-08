Élimination des Maladies Tropicales Négligées : Le Sénégal affine sa stratégie, mobilise les acteurs communautaires et sensibilise les bailleurs de fonds

Les Maladies Tropicales Négligées (MTN) affectent plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde. Parmi ces dernières 39% vivent en Afrique. Autrement dit, il y a au moins une maladie endémique dans les 47 pays sur les 55. Leurs incidences sont réelles. C’est pour cela que le Sénégal a mis en place un Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN). L’objectif, c’est d’intensifier la lutte. Mais il faut au préalable affiner la stratégie. D’où l’organisation d’une table-ronde par le Ministère de la Santé qui a réuni ses partenaires stratégiques et financiers avec comme objectif : la validation politique du Plan national de plaidoyer pour la lutte contre les MTN 2023-2026.









Les Maladies Tropicales Négligées (MTN) telles que la lèpre, la dengue, la leishmaniose, la gale, la THA ou trypanosomiase humaine africaine, la dracunculose, l’envenimation par morsure de serpent sont traitables. Alors que les helminthiases, la schistosomiase, le trachome, la filariose lymphatique et l’onchocercose sont évitables. Ces 5 dernières maladies citées, qui sont les plus en vue au Sénégal, ne font plus l’objet de campagne de masse d’après Dr Aïssatou Diop, le conseiller technique au Ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Ainsi, pour prévenir et éliminer les 9 autres maladies, il faut sensibiliser les populations pour une détection précoce. C’est dans cette optique que les plans stratégiques ont été élaborés.





Après l’élaboration d’un plan stratégique, les acteurs se sont mobilisés pour convaincre les partenaires au développement à œuvrer pour le renforcement du financement alloué à la santé et pour l’augmentation des ressources humaines. afin de lutter efficacement contre ces maladies.





Pour la mise en œuvre de ce projet qui s’élève à plus de 2 milliards F CFA, Dr Ndèye Mbacké Kane, coordinatrice du Programme national de lutte contre les MTN et ses alliés appellent à un engagement du pouvoir public, de la société civile, des acteurs communautaires mais également des médias dans la sensibilisation des populations.