Elle rend hommage à son pays adoptif : Manu Sissoko, une française qui ne vibre que pour la musique malienne

Elle rend hommage à son pays adoptif : Mamu Sissoko, une française qui ne vibre que pour la musique malienne

Elle est française. Mais elle est naturalisée malienne. Manu Sissoko ne vibre et ne vit que pour la culture du Mali. Cette chanteuse et chorégraphe professionnelle pénètre aussi les diversités des danses africaines.





Elle mène des recherches sur la musique des communautés africaines. A titre illustratif, c’est l’étude de la musique des Khassonkés de la région de Kayes au Mali, dans la famille de l’illustre griotte Dèdè Rokiatou Kouyaté qu’elle s’est faite un nom sur la scène musicale malienne. Elle a été l’interprète de belles chansons en langue Bambara.





Avec ses nombreuses performances musicales, Manu a créé une complicité avec le public malien.







Elle mettra sur le marché, le 29 mars 2024, un album. Les compositions de ce nouveau produit sont une reconnaissance à son pays adoptif. Le titre ‘’ Mali Diyara’’ en dit long.





"Ode à ce pays que j’aime tant : le Mali et sa riche culture qui m’ont accueillie lorsque j’étais jeune et pleine de rêves ! À mes 19 ans, je découvre une langue, une nouvelle façon de comprendre le monde, de voir l’Autre. Je comprends que chaque culture est faite de choix et que chaque choix a un sens profond que je me délecte à découvrir… Je suis accompagnée par des gens exceptionnels dont je cite les noms dans cette chanson. Mali mon 2ème pays" a-t-elle expliqué, dans un entretien à Seneweb.





En outre, Manu Sissoko a enregistré plusieurs chansons couronnées de succès à l’international. Elle a joué un peu partout en Afrique et dans le monde.





Sa célèbre chanson ‘’Sa Magni’’ de la Diva malienne Oumou Sangaré continue de marquer les esprits. Son Album Kunba FilIfili sorti en fin 2023 a eu un succès phénoménal au Mali en France. Elle est attendue le 26 Avril 2024 dans un méga concert à L 'ermitage de Paris en France.