Elou Mawa assume sa transidentité : « J’ai été élue miss… »

La femme transgenre Elou Mawa n’a pas froid aux yeux. Elle assume carrément son identité de genre. El Hadj Ndiaye à l’état civil, Elou semble bien vivre sa transition, dans le corps d’une femme. Cela fait quelques années qu’elle a fait son coming out et soutient que la confiance en soi est le principal élément d’une transidentité. Par contre pour elle, “faire son coming out ne signifie pas nécessairement changer de sexe, s’opérer le corps mais s’assumer, être forte de caractère, être forte mentalement et être courageuse”.



La jeune femme de 23 ans révèle avoir été élue Miss en 2018 à Mayotte, une région française.



Dans un live qu’elle a fait le week-end dernier, Elou a fait savoir à une internaute “qu’elle n’a jamais été un homme”. Elle s’est toujours sentie femme. N’empêche, la femme trans a été violemment attaquée par certains internautes , particulièrement des hommes.