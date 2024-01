Emerse Faé, coach de la Côte d’Ivoire: ‘’Oui, je suis sous pression’’

Nommé entraîneur intérimaire de la Côte d’Ivoire après le limogeage de Jean-Louis Gasset suite à la lourde défaite des Eléphants face à la Guinée Équatoriale (4-0), Emerse Faé a la lourde tâche de conduire l’équipe pour les huitièmes de finale contre le Sénégal. Une situation qui met le technicien ivoirien sous une grande pression.





‘’Je suis sous pression comme mon homologue du Sénégal l’est aussi. SI on ne veut pas être sous pression et qu’on n’est pas capable de supporter cela, il ne faut pas faire ce métier. Quand on est entraîneur de football on est toujours exposé à la pression quel que soit le résultat, le contexte, la situation et l’adversaire que vous rencontrez’’, a lancé Faé en conférence de presse.