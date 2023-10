Émigration clandestine : 171 candidats, dont 18 Gambiens et 13 Maliens interpellés (Gendarmerie)

Poursuivant sa lutte contre le phénomène de l'émigration irrégulière, la gendarmerie nationale a interpellé 171 candidats, entre Saint-Louis, Joal et Kayar, dans la période du 22 au 24 octobre 2023, a appris Seneweb auprès de la Divcom.