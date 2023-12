Émigration clandestine : La commune de Sadio (Mbacké) pleure ses 7 fils disparus en mer





Située dans le département de Mbacké, la commune de Sadio a perdu sept de ses fils dans l'émigration clandestine. Suite à cette lourde perte, les jeunes de cette localité de l'arrondissement de Taïf invitent leurs camarades à ne plus s'engager dans ce périple mortifère.



« Nous avons perdu sept jeunes. Ils étaient partis à l’aventure et y ont laissé leur vie. Ainsi, nous invitons l'État et les bonnes volontés à aider les jeunes de Sadio en leur facilitant leur insertion dans le monde du travail. Certains sont dans le milieu du maraîchage et d'autres s’activent dans le domaine de l'élevage, du commerce... Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui peinent à trouver un emploi. L'appel a été lancé aux autorités compétentes », a déclaré Gor M.Cissé, secrétaire général du conseil communal de la jeunesse, à l'occasion d'un forum en présence du maire de Sadio, Diogomaye Diaw et de ses collègues de Taïf et Mboul ( Mbaye Tine et Mansour Niang).



Plus de détails dans cette vidéo