Émigration irrégulière : Guy Marius Sagna accuse Auchan, U, China Mall, Carrefour et Cie

Pendant plusieurs années, spécialistes des questions migratoires et décideurs du monde ont pointé la raréfaction des ressources halieutiques comme l'une des principales causes de l'émigration clandestine qui a atteint un record cette année. Le député Guy Marius Sagna, lui, indexe une autre cause dont l'impact n'a, pour le moment, pas été étudié. Il s'agit de la prolifération, depuis quelques années, des enseignes multinationales de la grande distribution: China Mall, Auchan, Carrefour, Utile, entre autres. Ces hypermarchés contre lesquels il a longtemps mené une croisade auraient participé à amplifier le phénomène, selon lui.



«Je vous ai adressé une lettre au mois d'août avec comme objet: impact de China Mall, hypermarché Exclusives, Carrefour, Auchan sur le commerce, les commerçants sénégalais et leurs liens avec l'émigration irrégulière et l'augmentation de la pauvreté. C'était pour vous montrer qu'il y a un lien entre l'implantation de toutes ces grandes surfaces et l'émigration irrégulière», confie-t-il.