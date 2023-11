Émigration irrégulière : L’OIM et l’ANPEJ en quête de réponses durables

La vague migratoire continue avec son lot de morts. Cette problématique nécessite des mesures idoines. D’où la nécessité d’une coopération afin d’apporter des solutions. C’est dans cette optique que s’inscrit la signature d’un accord-cadre de coopération entre l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ).









« Le phénomène pose de grands défis aux pays d'origine mais aussi aux pays d'accueil », a déclaré le Directeur Général de l’ANPEJ, Tamsir Faye. Il a égrené les autres conséquences de ce phénomène au cours de son intervention. « L'ampleur du phénomène et la complexité des problèmes sont liées à l’immigration irrégulière, notamment les réseaux de migration irrégulière, la criminalité transfrontalière, les trafics de tous genres mais aussi les pertes en vie humaine montrent la nécessité de le combattre par des actions concrètes » a énuméré Tamsir Faye.





La signature de l'accord-cadre de coopération entre l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) obéit à ce souci de stopper la vague migratoire.





« Cet accord de coopération a pour objet d'améliorer et de renforcer davantage la collaboration entre les deux pays, sur des questions d'intérêt commun », a avancé Valérie Falaschi, Chef de mission à l’OIM. Selon elle, cet accord permettra spécifiquement de procéder à l'établissement d'un mécanisme de référencement pour les migrants ayant besoin d'emploi ou de formation dans le cadre de leur projet de réintégration, de coopérer dans la mise en œuvre s'il y a lieu d'activité financée dans des domaines de compétence de ces parties, tels que la réduction de la pauvreté, la promotion de la croissance économique et le soutien au développement humain, l'assistance au retour volontaire et la réintégration.





Il va aussi permettre de mener des consultations entre l'ANPEJ et l'OIM sur des stratégies-pays et des plans d'aide relevant des domaines de compétence des deux parties et de réaliser des projets de recherches sur des questions d'intérêt commun.