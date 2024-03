Emploi, centre de formation technique dans tous les départements : Les engagements de Bassirou Diomaye Faye à la jeunesse koldoise

À Kolda, ce lundi 18 mars, la caravane de la coalition DiomayePrésident, dirigée par le tandem Bassirou Diomaye Faye, candidat à la Présidentielle, et son mentor Ousmane Sonko, a eu droit à un énorme bain de foule. Des milliers de Koldois ont escorté le cortège de l'entrée de la région jusqu'au centre-ville de la capitale du Fouladou.









Requinqué par cet accueil populaire qui rivalise d'avec celle que Ziguinchor a réservée à la coalition samedi dernier, le candidat Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué d'exprimer sa joie devant cette grande mobilisation.





«Le Fouladou est acquis à la coalition DiomayePrésident. Il faut que cette forte mobilisation se matérialise dans les urnes dimanche prochain. On n'a pas de temps pour 15 autres jours de campagne. On veut gagner dès le premier tour», lance-t-il à ces milliers de militants et sympathisants qui scandent « Gnoune kene fayou gnou» (nous n'avons pas été payés).





Dans le cadre du programme de pôles économiques régionaux conçu pour exploiter les potentialités économiques de chaque zone du pays, Diomaye promet de l'emploi aux jeunes Koldois qui sont dans la précarité. «Faites le choix de la rupture et non de la continuité, si vous voulez le changement. (...) Je m'engage à construire dans chaque département un centre de formation technique bien équipé pour donner la meilleure formation aux jeunes», promet-il.





Prenant la parole sous les ovations du public, Ousmane Sonko a demandé aux jeunes Koldois d'aller "récupérer" leurs cartes d'électeur en souffrance dans les commissions de distribution des cartes. «Allez parler aux parents dans les maisons. Je sais que beaucoup d'entre eux sont déjà convaincus, mais il y a quelques poches de résistance. Nous voulons une large victoire dès le premier tour», souligne le leader de l'ex-Pastef.