Emploi des jeunes avec l’exploitation du pétrole et du gaz : Ce que préconise la Coalition AVEC

La coalition Alliance pour les Valeurs Éthiques et Citoyennes (AVEC) en collaboration avec les mouvements politiques de ladite coalition a organisé une journée de réflexion ce samedi 02 décembre dans un hôtel de la place. La formation politique s’est penchée sur le thème : " le Sénégal en 2024: défis économiques". Des hommes politiques et des économistes ont participé à cette réflexion. A cette occasion, les participants ont abordé des sujets cruciaux. Il s’agit de la gestion du pétrole et du gaz, les problèmes liés au foncier, à l'émigration irrégulière et à l'habitat. Des solutions ont été émises.



Dans son intervention, Demba Macalou, le Secrétaire général et mandataire national de la coalition AVEC a plaidé pour le renforcement des secteurs qui impactent positivement la vie des Sénégalais notamment les secteurs de l'éducation ,de la pêche, l'accès aux terres et à l'habitat avec l'appui de l'Etat. Selon le membre fondateur de AVEC "Liguey Kat Yi", le choix du thème n'est pas fortuit. En effet, il fait savoir que le Sénégal traverse "un moment très difficile causé par le coût élevé de la vie, constaté pratiquement à tous les niveaux".

C'est pour cela que la coalition AVEC a décidé de se pencher sur ces enjeux économiques avec des experts afin d'apporter des solutions idoines à ces défis qui pèsent sur le secteur de l'économie.

Dans le même sillage, le leader politique affirme "qu'on ne peut pas parler du développement de l'économie sans pour autant passer par le secteur du pétrole et du gaz qui joue un rôle incontournable dans l'économie du pays’’.

Le porte-parole de AVEC, Abdoulaye Thiam, quant à lui, a axé sa réflexion sur la gestion du pétrole et du gaz. Il a mis l’accent sur la formation des jeunes. Il estime que "les jeunes doivent être bien formés dans ce domaine pour pouvoir prendre en charge l'exploitation du pétrole et du gaz au bénéfice du Sénégal". Il préconise la formation des jeunes afin d’accroître leur chance d’intégrer le tissu socio-économique avec le début de l’exploitation du pétrole et du gaz. « Le Sénégal va commencer l’exploitation du pétrole en 2024 et que les jeunes ne doivent pas rater cette occasion pour intégrer le secteur, d'où l'invitation à une formation dans les métiers de l'avenir particulièrement le pétrole et du gaz".

Comme solutions pour faire face aux enjeux économiques et à l'émigration irrégulière, le porte-parole de l'Alliance des Valeurs Ethiques et Citoyennes oriente les jeunes vers la formation à travers le 3 FPT, mis en place par le gouvernement du Sénégal. Alors que les femmes sont invitées à cultiver l’entrepreneuriat. Elles pourront ainsi bénéficier des financements.