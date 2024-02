[Gomu Xol] Emprisonnement de la famille Bodian : Le cœur meurtri, Aly Coly, le mari d’Aramata Djiba, se confie





La Brigade de recherches de Dakar et le Groupement d’intervention rapide de la gendarmerie nationale avaient fait une descente au lycée Maurice Delafosse, en mi-septembre 2023. L’action a eu lieu un samedi, à la suite d'informations signalant des opérations de fabrication de cocktails Molotov dans une maison sise au cœur du lycée.





Après perquisition, les gendarmes ont finalement trouvé dans le jardin plusieurs de ces armes incendiaires artisanales. Ainsi, ils ont arrêté six membres de la famille, y compris un bébé de moins de 10 mois et un enfant de 2 ans. Le père de famille, âgé de plus de 70 ans, qui était en Casamance, a été interpellé à Kaolack, sur le chemin du retour à Dakar.