En soutien à Mouhamadou Lamine Massaly :La jeunesse de Benno/Thiès traduit en justice les responsables de F24

Des leaders et la jeunesse de Benno Bokk Yakaar de Thiès ont pris l'initiative de déposer une plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thiès, contre Maître Ousmane Diagne, maire de Thiès-Est, Saliou Ndiaye, coordinateur du F24/Thiès, Baye Serigne et compagnies, sous la mention 1316. Les motifs mentionnés dans la plainte sont entre autres : « tentative de meurtre, tentative d'assassinat contre les responsables de Benno Bokk Yakaar de Thiès, tentative d'incendie criminelle volontaire de lieux habités, troubles à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée le vendredi 09 février 2024, mise en danger de la vie d'autrui et association de malfaiteurs ».









Ces jeunes entendent ainsi faire bloc autour du président de l’Union pour la Nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly. Ces jeunes de BBY/Thiès affirment : « aujourd'hui plus que jamais, s'ériger en boucliers contre cette entreprise criminelle de la Plateforme F24 de Thiès qui a bravé toutes les interdictions de l'autorité préfectorale garant de l'ordre public ». Ils rappellent que « le vendredi 09 février 2024, des bandits ont brûlé et incendié tout ce qui était à leur portée ».





Désormais, les jeunes de Benno Book Yakaar comptent faire face. Farba Diouf, coordinateur de la Cojer départementale de Thiès, Assane Mbaye, responsable APR et leurs camarades ont déclaré : « les masques commencent à tomber et le dessein criminel et l'obscurantisme de ces animateurs de l'axe du mal sont connus de tous ».





Et de mettre en garde : « Que le F24 et ses larbins sachent que nous serons sans répit face à leur volonté clairement exprimée de nuire à l'honorabilité du Président Massaly».