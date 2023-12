Encadrement de la Poste : Abdou Karim Sall lance l'interopérabilité et le partage des infrastructures dans le secteur postal

Le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal, Abdou Karim Sall, a procédé, ce mardi 19 décembre 2023, au lancement de l’interopérabilité et du partage des infrastructures dans le secteur postal. Cette importante rencontre a enregistré la présence du Directeur général du groupe La Poste, Mahamadou Diaité ; de la directrice des Postes, Mme Coumba Seck Niass, représentant le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique ; du Directeur général de Flash CAR, Salif Sow, par ailleurs, porte-parole des opérateurs postaux privé, du préfet de Dakar ; des associations de consommateurs, entre autres.









« Un enjeu majeur pour les opérateurs, les consommateurs, le régulateur et toute l’industrie postale »





L’interopérabilité est l’aptitude d’un système d’exploitation d’un opérateur à fonctionner, d’une part, avec le réseau de ce dernier et, d’autre part, avec les réseaux des autres opérateurs. Le partage des infrastructures, quant à lui, désigne une prestation offerte par un opérateur, qui inclut des services associés, notamment la mise à disposition d’un espace, pour permettre à un autre opérateur d’accéder aux équipements, sites, matériels du premier opérateur pour desservir directement ses clients. Selon le Directeur général de l’ARTP, la problématique de l’interopérabilité et du partage des infrastructures est un enjeu majeur pour les opérateurs, les consommateurs, le régulateur et toute l’industrie postale. D’où la nécessité, pour lui, d’encadrer. « L’interopérabilité et le partage des infrastructures postales portent, principalement, sur les relations entre les opérateurs et l’encadrement du régulateur pour permettre au marché d’aboutir à un fonctionnement optimal et au secteur de trouver une meilleure situation d’équilibre. En effet, chargée de réguler le secteur postal par, notamment, la mise en place d’un cadre réglementaire favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services postaux, l’ARTP, après analyse de la situation du marché postal, a entrepris des travaux, de façon inclusive et concertée, avec les parties prenantes, pour élaborer des lignes directrices en vue d’encadrer l’interopérabilité et le partage des infrastructures entre opérateurs », a expliqué Abdou Karim Sall.





Objectif : « renforcer la concurrence sur le marché des services postaux et de promouvoir le développement des usages pour toutes les catégories de clientèle »





L’Etat du Sénégal, sous l’égide de Son Excellence Macky Sall, président de la République, a entrepris une réforme du secteur postal dans le but de créer les conditions de reprise et de développement des activités. Pour le Dg de l’ARTP, cela se traduit « incontestablement par un meilleur encadrement de l’opérateur historique, la Société nationale La Poste et l’amélioration de sa situation financière et opérationnelle. « Cette noble volonté se reflète également par la révision, en profondeur, du cadre juridique du secteur postal. Ces changements, déjà en cours, ont pour objectif principal de placer le secteur postal dans une nouvelle ère de croissance et de développement ancrée dans le numérique, soucieuse des droits des consommateurs et de la préservation de l’environnement. Cette volonté étatique requiert de la part des principaux acteurs, régulateur comme opérateurs, un sursaut, un accompagnement et une nouvelle posture en vue d’assurer la mise en œuvre réussie des politiques publiques », a soutenu M. Sall.





C’est la raison pour laquelle, dès sa prise de fonction, le Dg de l’ARTP, parmi les dix priorités qu’il s’est assigné au titre de l’année 2023, en a dédié deux au secteur postal, confirmant ainsi son engagement à placer les activités postales au même rang que celles du secteur des télécommunications.





En effet, l’objectif visé par l’ARTP est de « renforcer la concurrence sur le marché des services postaux et de promouvoir le développement des usages pour toutes les catégories de clientèle », à savoir : les individus, les ménages, les entreprises et l’administration. Elle vise aussi à « veiller » à l’épanouissement de ces acteurs en utilisant tout levier approprié, notamment l’interopérabilité et le partage des infrastructures, pour améliorer l’environnement des affaires et permettre, ainsi, auxdits opérateurs de délivrer des prestations de qualité dans des conditions viables et à la Société nationale « La Poste » de valoriser ses investissements et d’optimiser l’utilisation de ses infrastructures.





Il s’agit également d’équilibrer le jeu tarifaire, c’est-à-dire d’avoir un niveau général des prix qui permet aux opérateurs de faire les investissements nécessaires à la mise sur le marché de produits innovants et aux consommateurs de pouvoir disposer de services, adaptés à leurs besoins particuliers, aux conditions économiques convenables.





« Une réplique locale de la tradition des postes à l’échelle internationale face aux enjeux et aux exigences de qualité de services »





Le Directeur général du groupe La Poste, pour sa part, après avoir magnifié l’initiative, a souligné son importance pour le secteur postal. « Cette initiative salutaire de l’ARTP que nous lançons aujourd’hui est une réplique locale de cette tradition des postes à l’échelle internationale face aux enjeux et aux exigences de qualité de services. Elle est fondamentale dans un contexte marqué par la multiplicité des opérateurs postaux et la faiblesse des revenus générés avec un chiffre d’affaires de 17 milliards en 2022. Ces chiffres contrastent parfaitement avec le secteur des télécommunications, notamment avec plus de 630 milliards rien que pour le segment des communications électroniques », a soutenu Mahamadou Diaité.





Selon lui, cette initiative doit permettre à un produit ou à un système dont les interfaces sont intégralement connues de fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et sans restriction d’accès ou de mise en œuvre ou sans effort particulier de la part du client. A l’en croire, elle doit permettre, à terme, de créer plus de richesse et de valeur.





Pour rappel, le partage des infrastructures est l’un des principaux leviers de régulation qui permet le développement de la concurrence et la promotion des services innovants sur un marché. A ce titre, l’autorité a insisté sur l’importance des infrastructures dans la satisfaction des demandes des consommateurs, en particulier, dans des endroits du territoire national peu desservis en réseaux.





Sous ce rapport, Abdou Karim Sall soutient que le réseau dont dispose l’opérateur historique, largement étendu et qui couvre l’ensemble du territoire national, en raison de ses obligations, au titre du service universel, constitue une aubaine pour l’ensemble des opérateurs dans l’exercice de leurs prestations postales.