Encadrement et accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises: ASEPEX et CCIAD définissent un nouveau champ d'actions

L’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) et la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) ont uni leurs forces. Ce 14 septembre, la Directrice Générale de l’ASEPEX, Zahra Iyane Thiam, a été l’hôte du président de la CCIAD, Abdoulaye Sow. Les deux institutions sénégalaises ont signé une convention de partenariat. Les deux parties ont défini les bases d'un développement économique durable dans une optique d'accompagner les petites et moyennes entreprises. En termes clairs, il est prévu leur encadrement, le renforcement de leurs capacités et ainsi que l'accompagnement pour saisir les opportunités commerciales.









Ainsi, les deux institutions ont décidé de mettre en synergie leurs actions pour appuyer les opérateurs économiques sur le plan national et international. Elles comptent saisir toutes les bonnes opportunités de promotion économique qui se présenteront.





D’ailleurs, lors de la prochaine exposition internationale de Doha, « le Sénégal, sur une surface de 1110 m2, montrera au-delà de nos spécificités horticoles, tout le potentiel économique que nous avons », rassure Zahra Iyane Thiam.





C’est dans cet élan de mutualisation des efforts que l’ASEPEX et la CCIAD placent l’exportation au cœur des priorités pour relever la balance commerciale et tous les défis de développement durable. Elles comptent également accompagner les entreprises à travers les foires, expositions et salons internationaux.





Abdoulaye Sow rappelle que toutes les chambres de commerce du Sénégal sont concernées par cette mission commune. Pour ce faire, il a mobilisé une équipe dynamique pour la réalisation des projets économiques portés.





Au terme de cette rencontre, Zahra Iyane Thiam s'est félicitée de ce partenariat qui entre en droite ligne avec les instructions du Chef de l’État Macky Sall qui appelle à une harmonisation de l’action publique.