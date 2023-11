Enjeux et défis pour un développement territorial : Les membres du Conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA en conclave à Dakar

Le séminaire d’immersion au profit des membres du Conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA (CCT-UEMOA) s’est ouvert ce vendredi 3 novembre 2023, à Dakar au Sénégal. Il s’agit d’une rencontre de trois jours (du 3 au 5 novembre) organisée par le CCT-UEMOA, en collaboration avec la commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).









« Développer chez les membres une meilleure connaissance de l’UEMOA et ses attentes vis-à-vis du CCT »





Cette rencontre d’immersion et de lancement de l’élaboration des outils de gouvernance du CCT au profit des membres élus du conseil a pour objectif principal de développer chez les membres du CCT-UEMOA, « une meilleure connaissance de l’UEMOA et ses attentes vis-à-vis du Conseil des Collectivités Territoriales afin d’assurer une véritable participation et contribution de tous, à la réalisation des objectifs d’intégration et de développement de l’Union ». Spécifiquement, il s’agit d’assurer aux élus communautaires du CCT-UEMOA, une appropriation de l’UEMOA dans ses objectifs et ses missions, ses politiques, programmes et projets en articulation avec les objectifs et missions du CCT-UEMOA ; de prendre connaissance des projets mis en œuvre par le CCT-UEMOA, notamment le niveau de mise en œuvre et l’accompagnement attendu des membres ; de faire le point des partenariats en cours et partenariats potentiels sur lesquels la nouvelle mandature devra travailler ; d’élaborer et partager un projet de feuille de route déterminant les nouvelles orientations et visions du président et des membres du bureau du CCT-UEMOA (identification des activités, processus de mise en place des commissions de travail du CCT-UEMOA, mise en place du secrétariat administratif permanent du CCT-UEMOA, entre autres).





« Réussir le pari qu’impose le développement territorial, afin de mieux appréhender les enjeux et défis à relever »





Venu présider la rencontre, en présence du Commissaire chargé du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports de l’UEMOA, M. Jonas Gbian, et du Président du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA (CCT-UEMOA), M. Oumar Ba, le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, M. Modou Diagne Fada, a soutenu que la tenue de ce séminaire démontre à suffisance l’engagement des initiateurs à appréhender les enjeux et les défis à relever par les collectivités territoriales des Etats de l’UEMOA.





« En décidant de réunir ce panel d’expertise, la Commission de l’UEMOA et le Conseil des Collectivités Territoriales ont, en ligne de mire, une seule attente. Réussir le pari qu’impose le développement territorial, afin de mieux appréhender les enjeux et défis à relever par les collectivités territoriales des Etats et de l’Union sur tous les aspects liés au développement, avec l’appui constant des Partenaires Techniques et Financiers », a souligné Modou Diagne Fada.





Les trois jours de la rencontre seront animés par les cadres de la Commission de l’UEMOA, y compris les cadres de l’UGP PCTL-PRADEF. L’examen des thèmes se déroule en plénière sous forme de présentations suivies d’échanges. Et à la fin, une attestation de participation sera remise à chaque participant.





Le maire Oumar Ba, nouveau président du CCT-UEMOA pour un mandat de 4 ans





A rappeler que le Conseil des Collectivités Territoriales est un organe communautaire de l’Union, destiné à assurer la participation des collectivités locales au développement équilibré de l’espace communautaire. Créé par acte additionnel n°02/CCEG/UEMOA/2011 de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, il a comme principales missions d’assurer la participation des collectivités territoriales à la réalisation des objectifs de l’Union ; de consolider l’effort d’intégration entrepris par les Etats membres de l’Union par des actions menées au niveau des collectivités territoriales afin que l’idéal d’intégration soit partagé par les peuples de l’espace UEMOA ; d’accompagner la Commission de l’UEMOA dans la conception et la mise en œuvre de projets intégrateurs et structurants au bénéfice des collectivités territoriales de l’Union ; et enfin, de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, économique et territoriale, à travers des actions partagées entre l’Union, les Etats membres et les autorités locales.