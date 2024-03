Enseignement coranique : la touche de modernisation que Serigne Mboup compte imprimer

Le Mouvement And Nawle met les bouchées doubles dans cette dernière ligne droite de la pêche aux voix. Son leader, Serigne Mboup a effectué un déplacement à Touba. Il a rendu visite aux chefs religieux à Darou Mouthy. Le candidat à l’élection présidentielle a eu des échanges sur plusieurs sujets avec les guides religieux à Darou Mouhty. La démarche a été saluée par des guides religieux qui n’ont pas manqué de prier pour sa victoire au soir du 24 mars.









Le candidat Serigne a saisi cette opportunité pour exposer son programme réservé au Daraas. Il cherche à faciliter le dialogue entre l’Etat et les institutions religieuses.





Ce programme compte un volet de mise en place d’une Académie des Daaras qui se chargera entre autres d’assurer la formation continue des responsables. Il a inscrit dans son programme, la mise en place d’une politique pour faciliter l’accès aux logements et au foncier au profit des maîtres coraniques. Ces derniers seront accompagnés au plan administratif. A cela ajoutons le renforcement de l’offre éducative des écoles coraniques au Sénégal en construisant des Daaras modernes sur l’étendue du territoire national.





Toujours dans son programme, il projette de faire du Sénégal un pays exemplaire dans l’apprentissage du Coran et des sciences islamiques ainsi que de la formation professionnelle des sortants des Daaras.





« L’objectif étant de favoriser l’émergence d’un type de Sénégalais maîtrisant sa religion et sa culture, sachant parler et écrire en langues nationales, en Arabe, en Français, en Anglais et dans d’autres langues du monde. Tous les Daaras bénéficieront d’un soutien financier et matériel permanent de l’Etat », a argumenté Serigne Mboup.





Après avoir visité les daaras, il a fait un tour au marché de Darou Mouhty où il a échangé avec les commerçants sur leurs conditions de travail.