Enseignement supérieur : Les assurances de Moussa Baldé

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est revenu, face aux députés, dans le cadre de l’examen du budget de son ministère, sur les réalisations, mais aussi sur les difficultés qu'a connues son département pendant l’année en cours. Sur l’ouverture prochaine de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a connu des violences et des casses en juin, Moussa Baldé affirme que les acteurs de l’université sont en train de réfléchir sur la faisabilité. Il a également, de manière détaillée, expliqué les investissements effectués en termes de bourses et de subventions pour les étudiants, mais aussi sur le plan infrastructurel.





« Côté infrastructures, des efforts importants sont consentis avec la mobilisation d'une enveloppe de 488 milliards F CFA au cours de la période 2012-2023, pour le financement des investissements ». Il ajoute que pour l’année 2024, il est prévu un montant de 74 012 000 000 F CFA pour la réalisation des projets de construction du secteur.





Il a, dans le même sillage, indiqué que dans le budget 2024, un montant de 13 634 000 000 F CFA est prévu pour l'achèvement des travaux de l'université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN).





Le ministre renseigne que « la dotation budgétaire est estimée à 24 354 000 000 F CFA pour la recherche, sans compter notamment la construction de l'usine de fabrication du vaccin contre la Covid-19, projet Madiba. La recherche au Sénégal a atteint une autre dimension grâce aux équipements des laboratoires par le chef de l’Etat. En si peu de temps, dira-t-il, son département a enregistré d'importants progrès ayant permis de porter notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation à un niveau de performance sans précédent ».





Dans le même sillage, « des performances sont notées dans le domaine de la gouvernance, de la recherche et de l'innovation, avec l'installation des conseils d'administration dans les universités et la mise en place des conseils académiques et autres organes internes, mais surtout la nomination des recteurs suite à un appel à candidatures et l'entrée du Sénégal dans l'ère du spatial ».