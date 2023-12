[Reportage] Érosion, manque d'eau, défécation à l’air libre : Djiffer, un enfer au paradis

"Quelques décennies en arrière, la ressource était florissante. Nos côtes étaient poissonneuses. La mer n’était pas aussi surexploitée. Maintenant, il faut faire un parcours du combattant pour avoir du poisson. On pouvait avoir beaucoup de prises et en vendre moins. Aujourd’hui, la donne a changé. On ne voit même plus le poisson. La pêche d’avant était plus facile et plus simple qu’aujourd’hui. Dans le passé, c’était facile d’avoir le poisson. Depuis 1986, je suis à Djiffer, mais entre 1986 et 1990 tout a changé"

, se désole Ismaëla Ka.