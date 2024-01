ESSAI A BLANC DU TRAIN THIES-DIAMNIADIO : UN TEST REUSSI

L’essai à blanc du 1er train Thiès-Diamniadio, parti de la Gare ferroviaire de la capitale du rail, ce lundi 08 janvier 2024, à 10 heures, pour rallier dans d’excellentes conditions la gare de Diamniadio, a été concluant. « Un franc succès », diront les habitants de la ville aux-deux-gares. Ces derniers qui ont assisté au départ du train n’ont pas manqué d’immortaliser ce moment par des prises de vue.









Le Ministre, auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Développement des Chemins de fer, Dr Pape Amadou Ndiaye a décerné une note positive à cet essai. « Nous sommes particulièrement heureux d’avoir fait ce voyage dans d’excellentes conditions de sécurité mais aussi de confort, et cela montre l'importance de l'intermodalité entre Thiès-Diamniadio, avec le Train Express Régional « Aller sur Dakar ».





Il a fait remarquer que depuis 3 ans, les techniciens et les ingénieurs du Grand Train du Sénégal et de CNCF ont fait un travail extraordinaire abattu nuit et jour, pour assurer la sécurité du matériel.





Cet essai a été précédé par la réhabilitation du matériel. C’est donc dire que la voie est ouverte pour l’amélioration du transport entre Dakar et Thiès et en toute sécurité. « Voyager avec le train nous permet de protéger notre environnement en réduisant les émissions des gaz à effet de serre. Cela facilite le déplacement des Thiessois qui veulent se rendre à Dakar ou ceux qui sont à Dakar qui veulent rallier Thiès », a-t-il indiqué.





Selon le Ministre, auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Développement des Chemins de fer, « c'est un premier pas, avec, très prochainement, l'objectif de faire Thiès-Touba et, également, un peu plus, à moyen terme, réhabiliter le Chemin de fer, aller vers Saint-Louis et d'autres villes du Sénégal ».





Au passage, Dr Pape Amadou Ndiaye a rappelé que le rail participe de manière décisive au développement du pays.





Il ne croit pas qu’il y aura de la concurrence avec la Côtière Dakar-Thiès-Tivaouane-Saint-Louis. Il pense que tous ces systèmes se complètent au grand bonheur des voyageurs.