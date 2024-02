Études d'impact du projet de construction d'une usine de production d'engrais : Le BOS et Petrosen T&S conjuguent leurs savoir-faire

Le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) et Petrosen Trading & Services (Petrosen T&S), filiale du groupe Petrosen Holding SA, ont décidé de matérialiser leurs efforts au profit du développement économique et social du Sénégal. Ils ont procédé à la signature d’une convention de partenariat portant, en particulier, sur l’évaluation de l’impact du projet de construction d’une usine de production d’engrais, dans le cadre de la stratégie d’industrialisation et de souveraineté alimentaire du pays. Un partenariat fécond dont la cérémonie officielle de signature, qui a été présidée par M. El Ousseyni Kane, Directeur général du BOS, et M. Manar Sall, Directeur général de Petrosen T&S, a eu lieu ce lundi 19 février 2024, dans les locaux du BOS, sis au Point-E, à Dakar. Elle a noté la présence du Directeur général adjoint du BOS, M. Djiby Diagne ; du responsable projet pétrochimie au Petrosen T&S, M. Fary Ndao ; du coordonnateur du pôle de suivi des impacts socio-économiques du BOS, M. Baye Elimane Guèye ; du directeur des opérations du Petrosen T&S, M. Ibrahima Oumar Diallo ; de la coordonnatrice du Pôle PMO IT et Qualité du BOS, Mme Mariam Sow ; de la chargée de la communication interne au Pôle communication du BOS, Mme Mariama Faye ; du responsable du suivi-évaluation des partenariats du BOS, M. Amadou Ball ; entre autres.









Objectif : « appuyer Petrosen T&S dans la réalisation d’une étude d’impact économique du projet





Il s’agit ici, d’un projet important du Plan Sénégal émergent (PSE), à travers lequel Petrosen T&S va valoriser le gaz naturel que le Sénégal a découvert au large de ses côtes. Ce, en transformant ce gaz naturel d’abord en hydrogène, puis en ammoniac et en urée. Ici, le BOS, à travers cette convention, va appuyer Petrosen T&S dans la réalisation d’une étude d’impact économique. Selon le Directeur général du BOS, ce projet pour lequel sa structure et Petrosen T&S vont travailler en partenariat, est un marqueur très important qui va sécuriser la production agricole du pays et jouer sur la balance commerciale.





« Je suis ravi et très honoré, pour ce projet d’envergure, ce projet stratégique pour le Sénégal, que vous avez pensé au BOS pour accompagner dans les études de cadrage ou d’impact. Et je puis vous assurez, comme nous l’avons fait pour d’autres projets extrêmement importants sur l’emploi, la pharmacie, le PSE vert, entre autres, que l’équipe conduite par Baye Elimane Guèye et le Directeur général adjoint et l’ensemble de leurs collaborateurs feront leur travail. Ils ne le feront pas seulement parce qu’ils sont compétents pour le faire mais ils le feront d'abord par patriotisme. Et c’est cela qui est important dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a un ingrédient qui n’est pas un ingrédient de diplômes ou de compétences mais c’est le patriotisme. On le fait d’abord pour notre pays et nous sommes convaincus que nous pouvons le faire et nous allons le faire parce que, c’est important pour ce pays, pour aujourd’hui et pour demain, et que vous serez satisfait du résultat qui sera rendu », a expliqué M. El Ousseyni Kane.





Un partenariat basé sur le patriotisme, la compétence et l’émergence





Le Directeur général de Petrosen T&S, pour sa part, est revenu sur les facteurs qui ont motivé sa filiale à porter son choix sur le BOS. « Je suis extrêmement content de pouvoir signer avec le Dg du BOS cette convention qui matérialise les efforts qui vont être mis en commun entre Petrosen T&S et le BOS », s’est réjoui M. Manar Sall.





Pour lui, le choix s’explique par trois facteurs, à savoir : le patriotisme, la compétence et l’émergence. Seuls facteurs qui, selon lui, développent un pays.





Construction d’une usine d’une capacité de production de plus de 1 million de tonnes d’engrais/an





M. Fary Ndao est le responsable projet pétrochimie au Petrosen T&S. Selon lui, l’usine aura une capacité de production de 1,2 million de tonnes d’engrais par an. Laquelle va largement satisfaire les besoins du pays et pourra même importer vers d’autres pays en Afrique et ailleurs.





D’un coût global d’investissement estimé à près de 1,5 milliard de dollars (soit environ 1000 milliards de francs Cfa), ce projet sera co-financé par l’Etat du Sénégal à travers Petrosen T&S, et des partenaires privés. Il sera, à terme, le projet le plus important de l’histoire du Sénégal qui va permettre de réduire le déficit de la balance commerciale du pays. A en croire M. Ndao, d’après les projections, le projet va permettre de faire entrer environ 175 milliards de francs Cfa par an dans les caisses de l’Etat, en termes de revenus commerciaux net.





Le responsable projet pétrochimie au Petrosen T&S renseigne, par ailleurs, que ce projet de construction d’une usine de production d’engrais est en étroite relation avec le développement des projets gaziers offshore du Sénégal. A ce titre, sa réalisation est prévue à l’horizon 2028-2029.





Ce projet, qui sera réalisé au port de Ndayane, permettra d’entrer au cœur de l’axe 1 du PSE





Le coordonnateur du pôle de suivi des impacts socio-économiques du BOS, M. Baye Elimane Guèye, quant à lui, soutient que ce projet, qui sera réalisé au port de Ndayane, va permettre au Sénégal d’entrer au cœur de l’axe 1 du PSE qui est la transformation structurelle de l’économie. Parce que, ajoute-t-il, il va permettre de faire la jonction entre le secteur primaire avec l’extraction du gaz, le secteur industriel par la transformation en urée mais surtout le secteur tertiaire avec la commercialisation du produit.





Le BOS : outil de suivi du PSE





Le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal émergent (BOS-PSE) est l’organisme qui corrobore les actions mises en place par le PSE. Il constitue un support factuel et intelligible pour toutes les cibles sur les projets en cours et ce, de manière objective.