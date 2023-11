Examen du budget du ministère de la Jeunesse : Pape Malick Ndour lance un appel solennel aux jeunes

Le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick Ndour, a saisi l'occasion de l'examen du budget de son département pour lancer un appel «solennel» aux jeunes Sénégalais. Depuis le pupitre de l'hémicycle, il a invité les jeunes candidats à l'émigration clandestine à renoncer à ce projet suicidaire.







«Je voudrais, du haut de cette tribune de la représentation nationale pour parler aux jeunes, leur dire que je suis d'accord avec eux, les difficultés persistent. Je suis d'accord qu'il nous faut mobiliser davantage de ressources au profit du secteur de la jeunesse et de l'emploi. Je suis d'accord qu'il nous faut encore s'occuper d'eux. Mais tout ceci ne nous donne nullement le droit d'abdiquer», confie le ministre.





Il invite la jeunesse à prendre pleine conscience qu'elle est l'avenir de ce pays qui a aujourd'hui plus que jamais besoin d'elle. « Nous ne devons pas quitter ce pays que nous devons construire puisque nous en sommes l'avenir, le futur et les délégataires légitimes. Alors, chers jeunes, continuons à faire confiance au gouvernement, à l'État et au président de la République», déclare-t-il à l'attention de la jeunesse.





Le ministre a avoué que l'État doit certes faire encore des efforts, mais, souligne-t-il, «il faut reconnaître également qu'il a fait des actions incommensurables. En attestent les nombreux programmes et projets que l'État a mis en place depuis 2012». Parmi ceux-ci, le ministre cite : la Der/Fj, le Prodac, Xëyu Ndaw Ni, 3FPT, Agri-Jeune, ANIDA...





Crédité d'une allocation de 33 444 276 062 F CFA, le budget du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi a été adopté à la majorité par les députés. Cette enveloppe budgétaire est répartie en cinq programmes : 4 623 134 245 F CFA pour l'éducation à la citoyenneté et la promotion du volontariat, 1 201 647 418 F CFA alloués au Programme protection sociale des jeunes et gestion de leurs groupements, 11 966 419 512 F CFA pour la promotion socioéconomique des jeunes, une enveloppe de 10 201 740 246 F CFA pour le Programme développement de l'emploi, enfin un crédit de 5 451 334 641 F CFA dédié au Programme pilotage et gestion administrative.