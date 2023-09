Explosion d’une bonbonne de gaz à Derklé : Barthélémy Dias annonce une plainte contre Total Énergies

La visite de Barthélémy Dias à Derklé, suite à la tragédie de l'incendie meurtrier qui a frappé une famille entière, a été empreinte de solennité et de compassion.









L'équipe municipale de Dakar, profondément touchée par les 7 pertes tragiques dues à l'explosion d'une bonbonne de gaz, a fait le déplacement pour apporter le soutien de la Ville de Dakar à cette communauté endeuillée.





Dès son arrivée à Derklé, M. Barthélémy Dias a exprimé ses condoléances les plus sincères aux proches des victimes. Il a souligné que la Ville de Dakar s'engageait pleinement à soutenir cette famille éprouvée sur trois fronts essentiels : financier, psychologique et juridique.





Cette approche holistique avait pour objectif de les aider à surmonter cette épreuve dévastatrice. Sur le plan financier, la Ville de Dakar a pris l'engagement de fournir un soutien financier immédiat pour aider la famille à faire face aux dépenses imprévues liées à cette tragédie.





Il s'agissait notamment de couvrir les frais funéraires et d'apporter un soulagement financier à long terme pour les survivants. Le soutien psychologique était tout aussi crucial.





Des conseillers et des psychologues seront mobilisés pour accompagner les membres de la famille dans leur processus de deuil et pour les aider à surmonter les traumatismes émotionnels causés par cette perte inimaginable.





Enfin, du point de vue juridique, M. Dias a annoncé que la Ville de Dakar déposerait une plainte contre Total Énergies en lien avec l'explosion de la bonbonne de gaz. Cette démarche visait à obtenir des réponses sur les circonstances de l'accident et à veiller à ce que justice soit rendue aux victimes.