Expo Doha 2023 : la directrice de l’ASEPEX, Zahra Iyane Thiam dresse un bilan satisfaisant de la participation du Sénégal

Prévue du 2 octobre 2023 au 28 mars 2024, l’Expo Doha 2023 est la première Exposition Internationale Horticole organisée au Moyen Orient. En perspective de la tenue de la semaine sénégalaise de ce forum international, Zahra Iyane Thiam, directrice de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) a fait le bilan de la participation du pays de la Teranga.









« Le Sénégal, par l’entremise de l’ASEPEX a placé sa participation dans le cadre du PSE vert avec comme thème « Sénégal Going Green », déclinaison du thème général « Green desert, better environment : Desert vert, meilleur environnement » dans l’optique d’améliorer le taux de couverture des importations par les exportations et de réduire le déficit de la balance commerciale du Sénégal », a déclaré la commissaire générale Section Sénégal.





Face à la presse, elle renseigne que cette orientation des pouvoirs publics "a été réaffirmée dans le PSE qui ambitionne de multiplier par 2,5 les exportations à l’horizon 2035 en développant de 10 %, par an, les exportations sénégalaises. Et « c’est dans cette optique que, depuis le démarrage du processus relatif à l’expo de Doha 2023, l’ASEPEX a travaillé d’arrache-pied avec toutes les composantes qui gravitent autour de la question".





Le stand Sénégal a enregistré 20 261 visiteurs







D’ailleurs poursuit-elle, « à la suite de l’ouverture officielle du pavillon du Sénégal par le Ministre chargé du Commerce, Abdou Karim Fofana, une bonne affluence et un intérêt certain ont été notés pour les présentations de notre pays. En 18 jours notre pays a enregistré 20 261 visiteurs soit 1125 visiteurs par jour en moyenne avec une augmentation de plus en plus croissante », s'enthousiasme Zahra Iyane Thiam.





Pour présenter et faire la promotion de l’offre exportable du Sénégal, « une première cohorte de vingt artisans Sénégalais venus des 14 régions exposent des articles de souvenirs Made in Sénégal et la bonne qualité de ses produits exposés font qu’une deuxième vague va venir les prêter mains forte » a-t-on appris.





Cependant, cet engouement pour le stand du Sénégal n’a rien de surprenant, car ajoute la commissaire générale Section Sénégal « notre participation a permis de répondre au thème et de montrer les merveilles et les innovations du pays, de faire apprécier notre culture et découvrir notre potentiel économique, d’autre part ».





C’est pour cette raison capitale que journée nationale, moment phare dans le calendrier des expositions est activement préparée par l’Agence sénégalaise de promotion des exportations