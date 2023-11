Expo horticole Doha 2023 : Des Sénégalais à l'assaut du marché qatari

Le Qatar est un grand importateur de produits maraîchers. Sa situation géographique et le climat ne favorisent pas l'agriculture. Ce qui fait de ce pays un marché pour les producteurs du Sénégal. Durant des rencontres "be to be", ces spécialistes de l'horticulture ont aussi pu découvrir l'impact du développement technologique dans ce domaine.



Plus de détails dans cette vidéo.