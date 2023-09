Exposition horticole de Doha : Signature de partenariat entre l’ASEPEX et la chambre des métiers du Sénégal

Alors que le désert s'apprête à se parer de vert à Doha, le Sénégal prépare sa participation en misant sur l’esprit de corps entre ses forces vives. En préparation de l'Exposition Internationale Horticole prévue à Doha du 2 octobre 2023 au 28 mars 2024, l'ASEPEX (Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations) et la Chambre des Métiers du Sénégal ont officiellement scellé leur collaboration ce vendredi 30 septembre. Cette entente, matérialisée par la signature d'un protocole d'accord, vise à renforcer la participation du Sénégal à cet événement mondial majeur.









Le thème général de l'exposition, "Désert vert, Meilleur environnement en temps réel," servira de toile de fond pour mettre en avant les initiatives associées à la transition écologique du Sénégal. Zahra Iyane Thiam, Directrice Générale de l'ASEPEX, a exprimé l'ambition du Sénégal de partager sa vision en matière de développement durable. "L'objectif est de présenter les innovations et les initiatives dans la transition écologique de notre pays," a-t-elle déclaré. Elle a évoqué l'importance de la diversité des participants et des opportunités de rencontres d'affaires que l'exposition offre.





Le thème principal sera décliné en quatre sous-thèmes majeurs : Agriculture moderne, Technologie et innovation, Sensibilisation à l'organisation et Durabilité. Tous ces aspects convergeront vers des solutions innovantes pour réduire la désertification, un problème critique dans de nombreuses régions du monde notamment sur le continent africain.





Le président de l'Union Nationale des Chambres de Métiers du Sénégal, Issa Dièye, a salué cette initiative qui s’inscrit, selon lui, en droite ligne avec la volonté de décentraliser les actions de l’Etat. Cette collaboration entre l'ASEPEX et la Chambre des Métiers du Sénégal vise à élaborer un plan de travail solide pour assurer la participation efficace du Sénégal à cette exposition de renommée internationale notamment dans le mode de sélection des participants qui sera ouvert à tous et se fera « sans copinage » assure le président de l’UNCM.





L'Exposition Internationale Horticole 2023 à Doha prévoit de rassembler plus de quatre-vingts pays et d'accueillir plus de trois millions de visiteurs. Outre la présentation des productions agricoles, artistiques et des réalisations sur le plan écologique, elle offrira une plateforme d'opportunités économiques, commerciales et d'investissement pour les opérateurs sénégalais. Une opportunité qui, à coup sûr, contribuera à renforcer la présence et l'influence du Sénégal sur la scène internationale.