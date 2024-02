Face aux centrales syndicales : Les nouvelles recommandations du Premier Ministre

Les efforts consentis par le gouvernement dans chaque secteur depuis 2022 feront l’objet d’une évaluation afin d’analyser la masse salariale de manière détaillée. C’est une recommandation du Premier Ministre. Amadou Ba a rencontré les centrales syndicales avec quelques ministres de son gouvernement pour mieux asseoir les bases du dialogue entre le gouvernement et les travailleurs. Il a invité le ministre des Finances à aller dans ce sens mais surtout à faire des propositions aux différentes parties. « Mamadou Moustapha Ba va nous dire ce qui a été fait depuis 2022 à destination de qui ?»





A ce sujet, le Premier Ministre a proposé des rencontres périodiques entre le gouvernement et les syndicats pour évaluer progressivement les acquis et dégager des perspectives. « Il s’agira de croiser les informations que nous avons et un suivi rapproché des dossiers qui ont été soulevés » dit-il. Amadou Ba a aussi fait part que le Chef de l’Etat est disposé à recevoir les syndicalistes pour discuter avec eux sur la situation qui prévaut dans le monde du travail.

Le chef du gouvernement recevait les Secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives à l’issue des dernières élections de représentativité syndicale.