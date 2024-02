Fatou Diane, Ministre de la Femme, s'érige en défenseur du président Macky Sall

Fatou Diané, Ministre de la Femme, soutient le président Macky Sall dans ses positions politiques.



Suite à l'interview accordée par le Président Macky Sall aux journalistes, Fatou Diané, Ministre de la Femme, a pris la parole à travers une émission matinale sur la TFM pour exprimer son soutien aux positions du chef de l'État.



Elle estime que celui-ci a été particulièrement clair dans ses propos concernant son mandat, l'organisation de l'élection présidentielle et la nécessité d'un dialogue national.



Madame Diané a souligné que dès le début, le président avait été claire quant à sa non-candidature pour un troisième mandat, même si la constitution lui en donne la possibilité. Malgré cette déclaration nette, certains persistent à avancer l'idée selon laquelle le chef de l'État chercherait à se maintenir au pouvoir.



La Ministre affirme que le président Sall a toujours respecté les textes, notamment la constitution, ce qui a été confirmé lors de son entretien récent avec les journalistes où il a réitéré que son mandat prend fin le 2 avril. Elle explique que dans le contexte actuel, le président a pris la décision de suspendre la procédure électorale, une décision prise dans le cadre de ses prérogatives suite à des accusations portées contre certains juges du conseil constitutionnel.



Concernant la question du dialogue national, Fatou Diané rappelle que le Sénégal est un pays de dialogue et que cette pratique a toujours été un moyen d'apaisement. Elle souligne que toutes les forces vives de la nation doivent y participer, et que ces forces ne se limitent pas uniquement aux partis politiques, mais incluent l'ensemble de la société civile.



Elle a également rappelé aux acteurs que pour chaque problème politique, la constitution est là pour nous fournir les solutions adéquates.