Fatou Pouye, ailière des Lionnes : ‘’ Nous avons pu surmonter beaucoup d’obstacles’’

Son entrée en jeu dans le dernier quart temps de la demi-finale contre le Mali a beaucoup aidé les Lionnes. Fatou Pouye, ailière de l’équipe nationale du Sénégal est revenue sur la performance des Lionnes.





« On rend grâce à Dieu tout d’abord parce que beaucoup pensaient qu’on ne pouvait pas y arriver. Avec l’aide de nos coaches, nous y sommes arrivées. C’était difficile mais nous avons pu surmonter beaucoup d’obstacles’’, a fait savoir la pensionnaire de Ardoi Navaro en Espagne.