FELY TCHISS - LE HOUSTONIEN

Née à Port Gentil au Gabon le 15 Juillet 1987, commence la Musique en 2001 inspiré par la musique en vogue dans les temps( dr Dre&snoop, Nas, LL coool J, 2pac etc…), ce n’est qu’en 2003 que je fais les rencontre des membres du crew arsenal epop qui était auparavant constitué de 8 membres dont certains étaient des condisciples de classes, ils m’ont alors donné mon premier sobriquet “Matrikul” inspiré de la matricule d’un soldat de front( l’arsenal millitaire est l’ensemble de l’armement d’un soldat, chaque membre du groupe avait un nom d’arme correspondant à son style, vu qu’il était difficile de me catégoriser vu que je chantais et rappais, j’ai décidé de m’appeler “La Matrikul” vu que tous soldats en porte une autour du cou) .





Amateurs de freestyle, j’ai fait impression la première fois en participant à l’émission de Gervais Monsar sur une radio locale. Ensuite l’année d’après j’ai fais les lycées et toutes les petites scènes de la ville, finaliste du street fighter organisé à la capitale Libreville j’ai réussi à me faire un nom dans la sous région mais ce n’est que l’année d’après que mon groupe et moi avons finalement fait effet nationalement grâce au morceau et l’album Just4luv, qui vendra plus de 50 mille copies ce qui était un exploit à l’époque au Gabon. On gagne les balafons, on s’exile au Sénégal en 2007 après avoir gagné consécutivement cette compétition.





j’ai vécu pendant un an à Dakar et décide de rentrer au Gabon afin de me préparer pour aller Aux usa en 2008. Arrivé au Gabon, je me retrouve coincé au milieu des élections et un conflit politique qui me retient au pays pendant deux ans je me retrouve au Gabon pour deux ans et par le meme biais ma carrière solo se lance et fais la découverte de nouveau talents à port gentil, je fais un album avec mes deux amis Issah et Kenzo et un solo et sort une mixtape intitulé “rêve de vivre libre” la promo de cette mixtape est coupée court vu que j’obtiens finalement mon visa et part pour les usa en 2010.





Une fois au USA, résident à Houston au Texas il me faudra 9 ans pour m’intégrer le milieu musical et ce n’est qu’en 2020 que je sors mon premier single “if you stay” et “gorgeous “ la mm année qui attire l’attention de Fat Joe, qui lui me donne l’opportunité d’apparaître sur sa mixtape “Don of the streets” je me connecte alors à King Los du label Bad Boy de P Diddy et King crook sociétaire du groupe slaughterhouse produit par Eminem, ils m’aident à faire le remix de mon son populaire à cette période “gorgeous” ce qui m’emmène à me faire un nom dans l’underground de Houston.





Depuis je fais des shows locaux dans Houston et le reste des villes du Texas et partage la scène de Young Buck ex membre de G unit en 2022, qui me conseille de sortir plus de sons.





2023, je décide de m’épanouir et aussi embrasser mon côté francophone, me donnant comme exemple des artistes comme Bad Bunny, PitBull qui ont fait grand succès en faisant la musique en leur langue et élevés leur audience du monde entier.





Chose dite, chose faite. Mon album en français intitulé “LE FIX” sortira en Février 2024, les singles “la marchandise “ “le houstonien “ et “ le fix” sont disponible sur YouTube et l’album sur toutes les plateformes.