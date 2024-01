Fesnac 2024 : Une parade inédite des 14 régions du Sénégal s'offre à Fatick

La région de Fatick abrite la plus belle attraction culturelle, dans le cadre de la 12e édition du Festival national des arts et de la culture. Plus de 14 délégations venues des différentes régions du pays sont dans le terroir du Sine et du Saloum pour une grande compétition des sous-secteurs de la culture (théâtre, danse, musique, salam, etc.).





Ces délégations ont offert au public une parade inédite accompagnée de belles prestations chorégraphiques à leur entrée. Chaque délégation régionale est conduite par son porte-drapeau, qui est généralement un artiste choisi par ses pairs.





Seneweb vous laisse découvrir le show.