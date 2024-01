Fesnac : La légende Pape Djiby Ba et l'Orchestre National clôturent en beauté la 12e édition

La capitale du Sine a eu droit à des prestations de haute facture des artistes lors de la 12e édition du festival National des arts et de la culture (Fesnac), placée sous le thème ‘’Macky Sall, les arts et le Patrimoine’’. Beaucoup d'artistes du pays ont pris part à ce grand rendez-vous culturel qui cherche à renforcer le brassage culturel entre les différentes communautés du Sénégal. Le chanteur légendaire Pape Djiby Ba, l'auteur du célèbre titre ‘’Chérie Coco’’, ancien membre du Star Band de Dakar et l'Orchestre National du Sénégal ont livré un concert époustouflant au plaisir Fatickois. Ils ont tenu en haleine le public lors de la journée de clôture de ce grand rendez-vous de la culture.









L’artiste Pape Djiby Ba a puisé dans son riche répertoire pour émerveiller le public. Un beau monde était venu admirer la prestation des musiciens membres de l'Orchestre National. Ils ont rejoué les anciens morceaux fétiches plongeant l’assistance dans un passé musical réveillant de beaux souvenirs.





En outre, d'autres artistes de la région de Fatick à l'image de la jeune chanteuse Sokhou BB ont offert un show inédit sur scène histoire de terminer la fête en beauté. C’était en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles, Aliou Sow, ministre de la Culture, Matar Ba, Maire de la ville et tant d'autres invités.