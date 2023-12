Festival International à Kaolack : Les délégations du Mali, Cameroun et de la France au front de la sensibilisation contre l’émigration clandestine

La culture est mise au service de la prévention de l’émigration clandestine. La ville de Kaolack abrite la quatrième édition du Festival international qui a pour objectif d’éveiller les consciences contre ce fléau. Ce festival est organisé par l’Association ‘’ Saloum Rapatak’’.





L’activité sera marquée par les prestations des acteurs et actrices de la culture urbaine et aussi des maîtres de la percussion du Saloum. Selon, l’initiateur Ousmane Thioune, l’objectif, c’est de conscientiser les jeunes sur les dangers de l’émigration clandestine. « Au menu du festival, il y aura des panels, du forum, des spectacles, des concerts et des caravanes de sensibilisation sur la question de l’immigration qui est devenue inquiétante. Rien que pour cette année plus de 32000 africains dont 16 000 Sénégalais ont débarqué clandestinement en Europe via l’Espagne », justifie Ousmane Thioune dit Djimane.