Fête des retraités 2024 : L’ONAS honore ses vétérans pour devoir accompli au service de l’assainissement

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) célèbre ses vétérans. Ce jeudi 4 décembre 2024, la direction générale a organisé une grande fête à leur honneur, après des années de bons et loyaux services au sein de la boîte. Cette fête dédiée à ces vaillants retraités de 2024 a été également une occasion de présentation de vœux de nouvel an du personnel par le Directeur général, Mamadou Mamour Diallo.









Six agents admis à la retraite après de bons et loyaux services





Pour cette 2ème édition, qui se tient comme la première sous le magistère du Dg Mamadou Mamour Diallo, six (6) agents sont appelés à la retraite. Il s’agit de Cheikh Mbacké Guèye, Moustapha Diop, Dame Sall, Mamadou Traoré, Ousmane Dione, et enfin, Alassane Dieng. Ils ont été tous célébrés et honorés par le Dg pour service rendu à l’ONAS.





Le premier a fait son entrée à l’ONAS en 2003 en tant que garde du corps rapproché. Embauché en mars 2016, Cheikh Mbacké Guèye était chauffeur prestataire de 2005 à 2015 à la direction générale. Droit dans ses bottes, il s’est donné corps et âme pour servir l’ONAS durant toutes ces années.





Moustapha Diop, quant à lui, a intégré l’Office National de l’Assainissement du Sénégal en 2018 en tant qu’agent administratif.





L’agent Dame Sall a pris service à l’ONAS en 1999. Son engagement et son dévouement ont été reconnus par ses supérieurs hiérarchiques qui attestent tous sa compétence.





Serviteur et défenseur des travailleurs, Mamadou Traoré a débuté sa carrière à l’ONAS au début des années 2000. Il a servi à plusieurs niveaux avant d’occuper le poste de chef de division du garage de l’ONAS jusqu’à la retraite.





Ousmane Dione figure aussi parmi les agents appelés à prendre leur retraite pour cette année 2024. Ingénieur de formation, il a été Conseiller technique (Ct) du Directeur général de l’ONAS et coordonnateur du grand projet de dépollution du nord de la baie de Dakar. Après 20 ans de bons et loyaux services, Ousmane part à la retraite avec un sentiment de fierté et de devoir accompli.





Alassane Dieng, le dernier, est le Conseiller technique (Ct) du Dg Mamadou Mamour Diallo au moment de son départ à la retraite. Il a débuté sa carrière en septembre 1991 à la Société nationale d’exploitation des eaux du Sénégal en tant qu’ingénieur. Ancien chef de division réseau, Alassane fait parti des pionniers du sous-secteur de l’assainissement au Sénégal.





« Le Directeur général a fait du concret depuis son arrivé à la tête de l’ONAS »





Au cours de la fête, le personnel a rendu un vibrant hommage au Directeur général de l’ONAS. Selon les travailleurs, Mamadou Mamour Diallo, dès sa prise de fonction à la tête de l’ONAS, s’est fixé deux objectifs majeurs, à savoir : doter les usagers de l’office d’un service de qualité et mettre en place une bonne politique sociale pour le personnel. A en croire les travailleurs, Mamadou Mamour Diallo est « le meilleur Directeur général de l’ONAS de tous les temps ».





A ce titre, Mamadou Traoré, parlant au nom des récipiendaires, a remercié vivement le Directeur général qui, pour lui, a fait du concret depuis son arrivé à la tête de l’ONAS.





« Vous avez servi avec beaucoup de vaillance, de responsabilité et de compétence l’ONAS pendant plusieurs années »





Venu présider la fête, comme chaque année, le Directeur général, Mamadou Mamour Diallo, a souligné que ces ex-collaborateurs ont servi avec « beaucoup de vaillance, de responsabilité et de compétence » l’ONAS pendant plusieurs années. Avant de leur souhaiter « une douce retraite, une belle retraite, avec beaucoup de santé ».





Selon lui, la retraite ne signifie pas le retrait de la vie mais, une nouvelle vie qui démarre avec de nouveaux défis. « Chacun d’entre vous a servi cette maison parce qu’il s’agit d’un service. Nous passons beaucoup plus de temps ici à l’ONAS que dans nos familles. Nous nous confrontons avec la vie de tous les jours. Et je constate qu’il n’y a pas mal de retraités qui proviennent de la direction de l’exploitation et de la maintenance, qui est la cheville ouvrière de l’ONAS, qui est la direction la plus difficile, la plus complexe qui nécessite beaucoup de mains-d’œuvre et beaucoup de présence mais également beaucoup de courage de vaillance. Je saisie donc cette opportunité pour vous féliciter pour tous les services que vous avez rendu à cette maison mais également à ce secteur », a souligné Mamadou Mamour Diallo, qui signale que le cordon ne sera jamais coupé entre l’ONAS et ces ex-travailleurs.





Le Dg de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal a profité de l’occasion pour inviter le personnel à donner le maximum d’eux pour faire face aux nombreux défis. « Vous l’avez dit vous-mêmes. Beaucoup d’efforts ont été faits sur le plan social pour mettre les travailleurs dans de bonnes conditions. Moi, je suis d’avis, je suis de ceux qui pensent qu’on ne peut pas attendre d’un travailleur une rentabilité sans pour autant le mettre dans d’excellentes conditions. Je le pense ! Mais en retour, mesdames, messieurs, une fois que ces conditions sont devenues bonnes, il vous appartient à vous maintenant de donner le maximum et d’être rentable », a lancé le patron de l’ONAS.





En termes de perspectives, Mamadou Mamour Diallo a annoncé que l’ONAS va lancer cette année le grand projet de la corniche ouest de Dakar dans le cadre d’un Partenariat public-privé. Lequel projet, selon lui, va impacter les localités de Dakar-plateau, la corniche, la Médina, Gueule-Tapée, Fass, l’université Cheikh Anta Diop, entre autres.





Il a aussi annoncé le lancement très prochainement du Projet d’assainissement autonome de Dakar (PAAD). Financé par l’Agence française de développement (AFD), ce grand projet va également avoir un impact important dans les localités comme Fass, Médina, Gueule-Tapée et la banlieue dakaroise.





D’autres projets sont également en cours de lancement à Richard-Toll, Dagana et Podor mais aussi à Ziguinchor, Bignona, Sédhiou, Kolda et Vélingara.





« Une perte et une opportunité à la fois pour l’ONAS »





Le Président du conseil d’administration de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal a honoré de sa présence à la fête. Selon Ibrahima Agne, la retraite de ces 6 agents constitue une perte et une opportunité à la fois pour l’ONAS. Une perte parce qu’ils vont aller avec toute leur expérience. Une opportunité parce qu’elle permettra à la boîte de recruter de jeunes cadres performants.





Le PCA renseigne qu’entre 2015 et 2021, tous les salaires ont presque doublés et l’ONAS a consenti beaucoup d’efforts pour mettre les travailleurs dans de très bonnes conditions de travail. Ainsi, il a exhorté les travailleurs à se donner à fond pour l’entreprise, car il y a encore beaucoup à faire.