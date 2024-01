Fidak : Infinix récompense ses fidèles clients avec de nombreux lots

Ce dimanche 31 décembre, au Cices, dans le cadre de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK), le stand de la marque Infinix Mobile a accueilli une cérémonie de remise de lots. Cet événement fait suite à une promotion lancée le 4 décembre dernier.









Mamadou Camara, responsable marketing d'Infinix Mobile au Sénégal, a expliqué le déroulé de cette initiative. “Depuis le début de notre promotion début décembre, chaque achat d'un produit Infinix permettait aux clients de participer à un tirage au sort pour gagner divers lots, parmi lesquels des ordinateurs portables, des micro-ondes, des cuisinières et une moto Jakarta”, a-t-il indiqué. Lors de cette remise, plus de 20 lots ont été distribués aux gagnants.





Concernant le modèle Infinix Hot 40i, il a décrit ses caractéristiques principales : “Ce smartphone, équipé d'une batterie de 5000 mAh, d'une mémoire allant jusqu'à 256 Go et d'une RAM extensible jusqu'à 16 Go, offre un bon rapport qualité-prix”, a-t-il mentionné sobrement.





Quant aux perspectives d'Infinix Mobile sur le marché sénégalais, le responsable marketing a évoqué un objectif modéré. “Nous espérons que, dans les deux à trois prochaines années, une proportion notable de la population sénégalaise choisira un smartphone Infinix”, a-t-il déclaré en soulignant le travail de son équipe constitué majoritairement de jeunes.