Fin de mandat : Le bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal encense Macky Sall

Un mois, jour pour jour. C’est le 25 février prochain que le Sénégal va choisir un nouveau Président de la République. Macky Sall a promis d’organiser ce scrutin en «toute transparence» après avoir renoncé à un 3ème mandat.





« Vous avez servi votre pays, notre pays, aux plus hautes fonctions de l’État par la volonté? divine mais aussi celle de vos compatriotes et vous avez décidé? de respecter votre parole donnée de ne pas briguer un mandat de plus », a lancé le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mamadou Seck. «Votre acte a été? jauge?, attendu, analyse? et juge? dans la confusion des buts qui caractérise notre époque, mais au final son examen ne peut se passer du constat intangible que voici : vous avez assume? la volonté? et l’obligation morale de respecter la parole donnée, la mère de toutes les normes », a-t-il poursuivi.





Me Seck s’exprimait, ainsi, ce jeudi, lors de la Rentrée des cours et tribunaux, tenue à la Cour suprême sous la présidence du Chef de l’État.





«Vous e?tes parvenu a? vous libérer du MOI, mais aussi le courage d’assumer le poids du sacrifice individuel au service de la nation »







L’avocat de déclarer de plus belle : « cette ère, ou? beaucoup d’entre nous ont rompu le lien avec les principes moraux devant caractériser l’humain, votre acte, pour diverses que soient les interprétations, participe a? rappeler a? tous et particulièrement a? celles et ceux dont les charges et les missions dans la société? exigent qu’ils prêtent serment pour rendre leur office, le sens de l’engagement de la parole donnée, du ‘’Pacta Sunt Servanda’’ ».





Toujours à l’endroit du Président de la République, la robe noire dira : « quelles que soient donc les interprétations, votre décision repose sur une volonté? qui a dicte? sa propre loi, et qui met en exergue la mesure et le sens dans lesquels vous e?tes parvenu a? vous libérer du MOI, mais aussi le courage d’assumer le poids du sacrifice individuel au service de la nation ». Avant de continuer : «Cela doit rappeler a? tous les acteurs politiques l’exigence de l’attitude républicaine pour qu’ils aient toujours a? l’esprit que les hommes passent et que les institutions demeurent ».