Finale zone 7 de Thilogne : Farba Ngom, parrain de l'édition, gâte les ASC de la commune

La finale de la zone 7 de Thilogne (région de Matam) s’est jouée ce samedi 25 novembre au stade municipal de la commune. Cette édition qui était parrainée par le maire des Agnam, Farba Ngom, a été remportée par l’Asc Diabe Salla devant l’Asc Kawral (1-1, 4-2 tab).



Elle remporte ainsi 2 millions de FCFA, deux jeux de maillots, deux ballons et un trophée mis en jeu par le parrain. L’équipe vaincue quant à elle empoche 1 million F CFA, un jeu de maillots, un ballon et un trophée.



Des distinctions individuelles ont été aussi distribuées. Ainsi le meilleur gardien, meilleur buteur, le meilleur joueur ont reçu chacun une enveloppe de 100 000 F CFA. Farba Ngom a aussi octroyé une subvention de 250 000 F CFA plus un ballon et un jeu de maillots aux 12 Asc de la commune.



Le maire des Agnams a promis au président de la zone 7 de Thilogne d’apporter chaque année sa contribution à ce tournoi.



‘’C’est un honneur pour moi d’être le parrain de cette finale. Et je sais que le président de la zone l’a fait uniquement pour m’honorer à cause de nos bonnes relations. Et je prends ici l’engagement d’apporter ma subvention chaque année, même si je ne serai pas le parrain de ce tournoi’’, promet le maire des Agnam.