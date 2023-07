Financement des Petites et Moyennes Entreprises : Ecobank dévoile sa plus-value

Ecobank est un allié des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Petites et Moyennes Industries. L’institution financière participe aux journées portes ouvertes organisées les 5 et 6 juillet 2023 à la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD). L’objectif, c’est de partager ses offres de services et ses produits aux acteurs du monde des PME et ceux porteurs d’autres projets.









La CCIAD et Ecobank travailleront main dans la main afin de permettre aux uns et aux autres de tirer profit programme : « Dispositif PME » notamment les solutions de financement. Ce dispositif a l’avantage de mieux préparer les PME à solliciter un financement bancaire et à les accompagner par une structure d’encadrement désignée.





« La CCIAD fait partie des institutions agréées dans le cadre de ce dispositif pour accompagner ces PME », d’après le Directeur de la banque, Monsieur Saïd Yellou.





Faudrait-il rappeler que les deux institutions avaient signé, au mois de février, une convention de partenariat, c’est dans ce cadre que s’inscrit l’organisation de ses journées portes ouvertes.