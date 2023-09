Financement des prestataires de Senelec : Ecobank et la SENELEC s’engagent au profit des PME sénégalaises

Ecobank et Senelec s’engagent à soutenir l’entreprise sénégalaise. En effet, la banque panafricaine et la Société nationale d’électricité du Sénégal ont paraphé une convention de partenariat dont le but est le financement et l’accompagnement dans le développement de l’entreprise prestataire de la Senelec. La cérémonie de signature officielle a eu lieu ce lundi 18 septembre 2023, à Dakar, en présence des Directeurs généraux d’Ecobank et de Senelec, des membres de la Cellule nationale des prestataires agréés par Senelec (CNPAS), entre autres.









« Les PME font face à plusieurs défis pour assurer une croissance soutenue de leurs activités »





Il s’agit ici, d’une convention qui intègre une offre de financement diversifiée et inclut des solutions de gestion de la trésorerie. « Nous suivons avec beaucoup d’intérêt les actions que la Senelec mène depuis plusieurs années en direction des entreprises, particulièrement les PME (Petites et moyennes entreprises : Ndlr) prestataires de Senelec. Les efforts déployés ont abouti à la création d’un écosystème dynamique et innovant de Pme entourant la chaîne de valeur Senelec avec à la clé, le développement de l’expertise locale, la création de valeur et d’emplois », a souligné Sahid Yallou, Directeur général de Ecobank Sénégal. Avant d’ajouter que « soutenir cet écosystème avec un accompagnement financier efficace et à valeur ajoutée, apparaît naturellement comme un devoir » pour sa banque.





Selon lui, les PME dont « le potentiel de création de richesses est notoirement connu, font face à plusieurs défis pour assurer une croissance soutenue de leurs activités. « Ce constat couplé à la facilitation enclenchée par l’Etat du Sénégal et la Bceao dans la création d’un environnement favorable au financement et au développement de la PME, est à l’origine de notre orientation stratégique basée sur l’accompagnement des PME/PMI », a soutenu le Dg d’Ecobank Sénégal.





Une enveloppe de 10 milliards mobilisée pour « accompagner toute entreprise » qui travaille avec la Senelec





M. Sahid Yallou signale que l’objectif de sa banque, à travers ce partenariat, est d’accompagner « toute entreprise qui travaille avec la Senelec à être compétitive pour saisir les opportunités qu’offre le plan de développement de la Senelec ». A ce titre, il renseigne que lui et son équipe ont prévu de mettre à « contribution des partenaires non financiers pour appuyer les PME dans la définition de leur plan de développement, dans la formation de leurs équipes, etc. »





Mieux, il ajoute que Ecobank, dans sa quête de pertinence, a mobilisé et structuré une première enveloppe de 10 milliards de francs pour appuyer le financement des PME prestataires de la Senelec ayant des besoins de financement relativement limités. Et la banque a, à cet effet, dédié un guichet spécial dans son agence de Faidherbe. Il s’agit d’un guichet « privilégié pour accueillir, gérer et traiter » les demandes d’accompagnement.





Dans le cadre de cette convention, Ecobank a également mis en place un programme spécial de financement des prestataires et fournisseurs de la Senelec qui vise à « alléger » les conditions de financements aux PME (Product program). L’objet est le financement de marchés, contrats, bons de commande et mobilisation de créances, qui peut aller jusqu’à 300 millions de francs Cfa.





« Avoir des partenaires solides permet à Senelec d’être solide »





Le Directeur général de Senelec, pour sa part, a soutenu que « avoir des partenaires solides permet à Senelec d’être solide ». Pour Pape Mademba Bitèye, les acteurs économiques que constitue le réseau des prestataires et fournisseurs de Senelec est formé d’entreprises d’envergures diverses et « si l’accès au financement peut être aisé pour certaines d’entre elles, il est difficile, incertain, ou même quasi inexistant pour le plus grand nombre ». Ainsi, Senelec, à travers ce partenariat, vise à promouvoir et à contribuer à la politique de générations d’emplois durables » chers au président de la République, Macky Sall.