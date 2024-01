Foire internationale de Kaolack 2024 : Zoom sur les entrepreneurs handicapés qui s’activent dans plusieurs domaines

La Foire internationale de Kaolack (FIKA) est une vitrine où se rencontrent, chaque année, des décideurs, des industriels, des entreprises, des entrepreneurs, des porteurs de projets, des opérateurs économiques, des organisations publiques et privées, entre autres, venus d’ici et d’ailleurs. Elle offre également une plateforme unique pour discuter des défis et des opportunités qui façonnent le paysage de l’agroalimentaire, de l’accès et la gestion des financements des Petites et moyennes entreprises (PME), de l’innovation et du développement de la région de Kaolack. Chaque année, la FIKA enregistre des centaines voire des milliers d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial sénégalais et africain. Pour cette 8ème édition, Seneweb a fait un zoom sur les exposants ayant un handicap physique. Reportage !





Chaque année, la FIKA enregistre la présence de plusieurs entrepreneurs handicapés venus de Kaolack et d’ailleurs







La FIKA représente aujourd’hui une véritable manne financière pour le développement économique de la région de Kaolack. En effet, durant cet événement annuel, c'est toute l'économie de la région qui se porte le mieux. D'après les organisateurs, la FIKA constitue une contribution majeure au développement économique et social de Kaolack. Et son organisation est devenue aujourd’hui quelque chose de vital pour la capitale du Saloum et même au-delà. Ainsi, chaque année, des centaines voire des milliers d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial du Sénégal et d’ailleurs viennent à la Foire internationale de Kaolack. Ce, pour exposer leurs produits et services mais surtout se faire des réseaux, à travers l’Afrique et le monde. Comme c’est le cas chez les exposants ayant un handicap physique. Comme chaque année, ces personnes à mobilité réduite ne dérogent pas à la règle. Hommes et femmes, enfants et adultes, tous ont répondu présents à cette huitième édition de la FIKA. Ici, ils s’activent dans la vente de café Touba, de beignets, de livres, entre autres.







Ces personnes handicapées, venues de Kaolack et d’ailleurs, ont choisi le chemin de l’entrepreneuriat pour gagner dignement leur vie, malgré leur mobilité réduite et le manque de financement. Mahmadan Diouf est un handicapé venu de Dakar. Ici, il s’active, comme chaque édition, dans la vente de café Touba et de Wash (jus chaud de gingembre mélangé au citron). « Chaque année, je viens pour vendre du café, avec les organisateurs de la FIKA, qui est une foire très importante que les gens prêtent attention partout au Sénégal. C’est pourquoi, dès qu’elle s’annonce, je quitte Dakar pour venir travailler », a-t-il confié.





Selon Mahmadan Diouf, le travail n’est que de la croyance et rien d’autre. « Si on vous dit que c’est moi, en tant que handicapé, qui fait ce travail, vous n’allez pas y croire. Parce que c’est un travail dur qui demande beaucoup de tâches telles que : chercher de l’eau, bouillir l’eau, laver le matériel, entre autres. Je fais toutes ces tâches personnellement, sans aucun appui. Je me réveille à 7 heures, et après la prière, je prépare le café et le wash », a d’emblée relevé le jeune entrepreneur sénégalais.





« Les handicapés sont des personnes qui disposent des diplômes et des métiers comme tout bon citoyen »





L’exposant handicapé signale que la vente de café est un don que Dieu lui a donné et qu’il exerce depuis 15 ans. « La vente de café m’est venue dans la tête comme ça. Et depuis lors, je l’exerce un peu partout à travers le Sénégal, et dans des occasions pareilles », a-t-il soutenu.

Le jeune dakarois estime que les handicapés sont des personnes qui disposent également des diplômes et des métiers comme tout bon citoyen. Donc, ils doivent également bénéficier de l’appui de l’Etat pour financer leurs activités quotidiennes.





« Il faut croire en soi et au travail »





Non loin de Mahmadan Diouf, s’active Fatou Ndiaye. Cette dernière est aussi une exposante handicapée à la foire de Kaolack. La jeune mère de famille, qui s’active dans la vente de fataya (beignets à base de farine) avec ses camarades, profite de cet évènement économique pour écouler son produit, sans difficulté. « Nous sommes dans une association dénommée ‘’Mboolo Moy Doolé’’. Chaque année, nous venons à la foire grâce à Serigne Mboup, qui met gratuitement un stand à notre disposition afin qu’on puisse exposer nos produits et notre savoir-faire. Vous voyez, moi, j’active dans les fataya. Nous fabriquons aussi des Pop-corn. Nous vendons également des crevettes, des poissons fumés, des produits à base de céréales locales, entre autres », a-t-elle souligné. Avant d’exhorter ses collègues handicapés à croire en soi et que seul le travail paye.





La jeune entrepreneure a ainsi tenu à remercier le président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, pour son initiative et son soutien constant à l’endroit des personnes handicapées de la localité.







A rappeler que cette huitième édition de la FIKA se tient du 05 au 25 janvier 2024, sur le thème « La valorisation des ressources locales, facteur de développement de nos terroirs ». Avec comme pays invité d’honneur la Turquie, il est attendu à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir 25 pays d’Afrique et d’ailleurs qui vont y exposer leurs produits. Des milliers de visiteurs y sont également attendus.