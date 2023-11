Fonction publique : Hausse de 169 milliards F CFA de la masse salariale en 2024 (Mamadou Moustapha Ba)

Le budget 2024 du ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, arrêté à la somme de 8, 170 milliards de francs CFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, a été adopté mardi à la majorité par l’Assemblée nationale.



Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba a livré quelques chiffres sur la Fonction publique sénégalaise. Le ministre indique, ainsi, que “la masse salariale au sein de la fonction publique augmentera de 169 milliards en 2024 pour respecter les accords conclus avec les syndicats ».



Les agents publics sont au nombre de 175 335, renseigne également le ministre.



Plus de détails sur la vidéo