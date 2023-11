Forages, Routes, Centre Hospitalier… : Mamadou Saliou Sow vante l’éventail des réalisations du Président Macky Sall

Le développement de Kédougou prime sur tout pour le Président du Conseil départemental de ladite localité, Mamadou Saliou Sow. Cet élan a été amorcé sous le régime du Président Macky Sall. La restauration de l’équité s’est matérialisée de belle manière dans cette partie du Sénégal dotée d’infrastructures. « Il faut le dire haut et fort, votre politique d’équité territoriale a fini de faire de notre localité, une région qui compte. Merci pour les infrastructures de désenclavement comme : le pont de Fongolimbi qui permet de désenclaver non seulement les communes de Fongolimbi et Dimboli mais aussi le département de Kédougou. Les populations pratiquent l’agriculture derrière le fleuve. La route Salémata-Kédougou, y compris ses voies intérieures ont été réalisées », énumère le Président du Conseil départemental.









Dans le compte des doléances satisfaites, il cite la construction de la route Tambacounda-Kédougou, les pistes de production, le renforcement du système de production d’eau potable. Cette zone a bénéficié des infrastructures hydrauliques et hydroélectriques.





« Le nouveau château d’eau qui dispose d’un réservoir d’une capacité de 50 000 m3, pour régler définitivement le problème d’approvisionnement en eau potable de la ville de Kédougou et de ses environs » a t-il déclaré en conseil présidentiel





L’éclairage publique et les infrastructures judiciaires ne sont pas en reste





Outre l’hydraulique, l’éclairage a pris des allures aussi bien à Kédougou et que dans d’autres zones comme à Saraya et Salémata. « Vous n’avez pas attendu la fin des travaux de ce grand projet sous-régional pour améliorer considérablement l’éclairage public dans les communes de Kédougou, Saraya et Salémata, avec près de 700 lampadaires. Les infrastructures judiciaires et de justice de proximité, pour mieux accompagner les populations dans leurs démarches en la matière. Vous avez ordonné : l’installation du Tribunal de Grande Instance de Kédougou, la construction, l'équipement et l’installation des Tribunaux d’Instance de Saraya et Salémata l’installation de la Maison de Justice de Kédougou, pour la promotion des modes de règlement à l’amiable des litiges. Le registre de commerce qui, conformément à vos instructions, dispose désormais d’une plateforme électronique dématérialisée », se réjouit Mamadou Saliou Sow.





Une carte sanitaire se densifie





L’amélioration des soins de santé et leur décentralisation se sont renforcées sous le régime du Président Macky Sall. Il a construit et équipé le Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. « L’établissement est un soulagement inestimable pour les populations qui n’auront plus besoin d’évacuer les malades à Tambacounda voire au-delà », concède le Président du Conseil d’administration.





En sa qualité de Président de Conseil départemental, Mamadou Sow est en train d’œuvrer au renforcement de l’accès à l’eau, avec l’achèvement ou le démarrage des travaux de réalisation ou de réhabilitation de plusieurs forages, à Niapouar (Ninefecha), Nianguimoli (Fongolimbi), Sinthiou Mamoudou (Dimboli) et Hamady Heri (Thiabedji).A ces infrastructures hydrauliques, s’ajoutent l’aménagement de périmètres maraîchers (Thiabekare et Ninefecha) et l’octroi de matériels de transformation de produits agricoles aux femmes(Nianguimoli, Dimboli, Thiabedji, Dindefelo et Kédougou).





Le Président du Conseil départemental par ailleurs ministre, auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection a exprimé le cri de cœur des populations de Kédougou. « La persistance des accidents et des maladies pulmonaires dans les villages riverains de la route Bembou–Sabodala et la nécessité, pour elles, de bitumer cet axe stratégique», a formulé le Président du Conseil d’Administration.