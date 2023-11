Forces armées : Oumar Youm invoque le secret-défense et rassure

« Dans le budget il y a des éléments stratégiques. J’aurai préféré en débattre en commission et non en plénière parce que tout le monde nous regarde, nos ennemis et nos amis ». Ce sont les paroles du ministre des Forces armées s’est exprimé devant la représentation nationale dans le cadre de l’examen du budget de son département. Il a informé que l’Etat a pris la décision de payer les militaires invalides avant janvier et les deux parties sont informées. Il a rassuré concernant l’immigration irrégulière, le maillage sécuritaire. « La gendarmerie est bien équipée pour assurer la sécurité des personnes et des biens » dit-il. Quid des gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji, Oumar Youm notifie que l’enquête est en cours.





Le ministre des Forces Armées assimile le terrorisme à une menace complexe et évolutive. C’est pour cette raison que « les Forces armées mènent régulièrement des actions transversales qui permettent de réajuster l'organisation et l'outil de défense et de sécurité afin de garantir une meilleure veille opérationnelle ». En effet, le ministre explique que « les enjeux liés à la découverte de gisements de pétrole et de gaz au large de nos côtes, ont conduit nos Forces armées à construire des bases fluviales, maritimes et aériennes et à acquérir des matériels adaptés, à coûts très élevés ».





Aussi, « dans un souci de respect des engagements auprès des communautés internationales, les Forces armées ont été envoyées hors du territoire national, sous la bannière de la CEDEAO, de l'Union Africaine et de l'Organisation des Nations Unies, au titre des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix en Haïti, en République démocratique du Congo (RDC) en République Centrafricaine (RCA) en Guinée Bissau et en Gambie".







Le déploiement récurrent de contingents sur les théâtres d'opérations extérieures comme intérieures, appelle la mobilisation d'unités aptes à l'engagement et équipées de moyens adaptés selon l'autorité. Elle a ajouté que les Forces armées ont donc besoin de moyens conséquents que la Nation s'est toujours évertuée à mettre à leur disposition, quelle que soit, par ailleurs, la situation conjoncturelle.





Avant d’expliquer que « ce sont les raisons pour lesquelles, le projet de budget 2024 vise deux objectifs principaux que sont la poursuite des réalisations d'infrastructures et d'équipements militaires nécessaires pour mener à bien les missions assignées et la prise en charge des menaces cybercriminalité, enjeux en haute mer, etc.)"