Formation Professionnelle : Mariama Sarr décline ses ambitions

Le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a défendu aujourd'hui le projet de budget de son département devant l’Assemblée nationale. Mariama Sarr qui a fait le point sur les réalisations de son ministère a décliné par la même occasion les perspectives. En effet, « pour le renforcement de la qualité de la formation, le ministère appuie les centres de formation professionnelle dans toutes les régions. L’idée est de leur permettre d’élargir leurs offres de formation dans les métiers d’avenir ». D’ailleurs Mariama Sarr précise que tous les 46 départements disposent de centre.





Interpellée sur l’indisponibilité du foncier dans certaines localités choisies pour abriter ces centres, Mariama Sarr précise que son département a déjà recensé huit (8) autorisations de construire et d'autres sont dans le circuit au ministère de l'Urbanisme. Elle a également informé que beaucoup de centres déjà construits et équipés tardent à démarrer leur programme en raison de difficultés d'accès à l'électricité. Elle a rappelé actuellement que son département a engagé des démarches avec l'entreprise sélectionnée et les travaux sont en cours.