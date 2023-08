Formulation du Plan d’actions prioritaires ( PAP3) DU PSE : LA DGPPE recueille les avis des acteurs de la société civile

La formulation du Plan d’actions prioritaires (PAP3) du Plan Sénégal émergent (PSE) se fera de manière holistique. La preuve, la Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques (DGPPE) a convié les acteurs de la société civile autour d’une table de concertation. L'objectif général, c’est est de partager la synthèse des travaux sur le diagnostic et la stratégie de formulation du plan d’actions prioritaires du PSE. Ainsi, les avis, les suggestions, les propositions des uns et des autres seront pris en compte dans une optique d’améliorer le PAP3.





Une trentaine d’acteurs de la société civile venus des 14 régions ont passé en revue les acquis enregistrés dans la mise en œuvre du PSE sans oublier de mentionner des défis.





Ces acteurs plus proches de la base sont mieux placés pour partager les besoins spécifiques des populations des 14 régions et de proposer des solutions. En somme, les bénéficiaires du PAP3 participent de manière indirecte à l’amélioration du Plan.





Bien que des progrès aient été notés au cours de ces dernières années, des défis restent à relever pour ces 5 prochaines années. C’est pour cela que des objectifs stratégiques ont été proposés pour surmonter les défis. La finalité, c’est d’avoir une croissance inclusive et créatrice d’emplois tout en travaillant sur la question de la résilience des communautés.





Le défi de se doter d’une gouvernance et d’une administration capable d’impulser les réformes pour une meilleure implication du secteur privé n'est pas également en reste.





« Ce que nous souhaitons, c’est de doter notre pays d’une économie forte, créatrice d’emplois pour le bien-être des populations. Ceci à travers le renforcement de la résilience, le renforcement de la participation des collectivités territoriales. Il y a aussi une urgence d’accroître la résilience des communautés pour faire face aux difficultés futures », a expliqué le Directeur Général de la DGPPE Mouhamadou Bamba Diop.