Forum économique des investissements : La Gambie et le Sénégal se penchent sur les opportunités communes

Le Forum économique commercial des investissements entre le Sénégal et la Gambie s’est tenu ce jeudi à Dakar. Cette rencontre, qui va raffermir les liens déjà cordiaux entre les deux pays, est co organisée par l’APIX et le Giepa. Abdoulaye Baldé, directeur général de de l’APIX, a souligné “l'esprit de coopération et de partenariat économique qui anime les deux pays et la vision commune qui se manifeste et se matérialise par des actions concrètes”.





Il a cité comme symboles de ce partenariat le Pont de Farafenni, la coopération entre les compagnies d’électricité des deux pays, l’engagement à œuvrer ensemble autour de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) la CEDEAO, les partenariats entre les artistes, les investisseurs, les entrepreneurs entre autres.





C’est donc, explique le directeur général de l’APix, une occasion à travers cette rencontre, “d’explorer ensemble les opportunités économiques d’investissements et de diplomatie”.





Il s’agit de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant qui va se conformer aux réalités politiques et diplomatiques de chaque pays. « Le potentiel que regorge chaque pays est une opportunité de conquérir ensemble des parts de marchés dans l’espace de libre échange africaine. Il s’agira aussi d’élargir les espaces de productions et de commerce ».





Le directeur général de l’APIX invite par ailleurs les entrepreneurs des deux pays “à rechercher les voies et moyens pour coopérer, de saisir les opportunités de productions de commerce, d’industrialisation mais aussi de partenariat”. Pour ce faire, “la mutualisation des efforts est nécessaire pour permettre au secteur privé de profiter d'un développement harmonieux…”, indique-t-il.





Les détails dans la vidéo