Forum international de Dakar : Amadou Ba relève le défi du financement des infrastructures ferroviaires en Afrique

« Le financement des projets ferroviaires en Afrique : le futur du rail ». Tel est le thème du forum international qui s’est ouvert ce jeudi 19 octobre 2023, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, à Dakar au Sénégal. Co-organisés par les Chemins de Fer du Sénégal (CFS) et l’Union internationale des chemins de fer (UIC), cette rencontre de trois jours (19, 20 et 21 octobre) qui se tient pour la première fois au niveau mondial, a pour objectif de réfléchir sur la problématique du financement des chemins de fer, avec un accent sur l’Afrique. Elle permettra ainsi de fixer les axes et orientations du financement des infrastructures ferroviaires, dans le contexte de la renaissance du rail partout en Afrique.





« Le financement des infrastructures ferroviaires constitue un défi majeur en Afrique »





Venu présider la cérémonie d’ouverture des travaux au nom du Chef de l’Etat, le Premier ministre a soutenu que le financement des infrastructures ferroviaires constitue un défi majeur en Afrique, aussi bien au niveau national qu’au niveau continental. « Dans la marche vers l’émergence, la construction et/ou la réhabilitation de lignes des chemins de fer, ainsi que le développement des corridors et l’acquisition de matériels roulants sont essentielles. Or la plupart de nos États sont confrontés en cette période, à de fortes contraintes budgétaires, assorties de difficultés pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lignes, à la construction de nouvelles infrastructures, à l’entretien régulier des réseaux ferroviaires et à l’acquisition de matériels roulants qui répondent aux normes et au confort requis », a relevé M. Amadou Ba, en présence du ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement du Sénégal, M. Mansour Faye, du ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Développement des Chemins de fer, M. Pape Amadou Ndiaye, du vice-président de l’UIC et président de l’UIC région Afrique, M. Mohamed Rabie Khlie, du président de l’Union africaine des Chemins de fer, M. Taoufik Boufaied, et du Directeur général de l’Union internationale des chemins de fer (UIC), M. François Davenne, entre autres.





Selon lui, la problématique du financement se pose, par ailleurs, sur fond de débat sur la rentabilité des investissements dans le secteur ferroviaire. « Au-delà des contributions pertinentes que nous attendons de vos échanges, vous êtes invités à produire une argumentation objective à partir des différentes approches de calcul économique et des démarches stratégiques. Souvent, les explications avancées pour justifier l’insuffisance des investissements dans les infrastructures ferroviaires en Afrique sont d’ordre subjectif, telles que l’élan de pessimisme sur l’Afrique, la prétendue faiblesse de la structuration des marchés financiers, les fiches des agences de notation ou les doutes sur les dynamiques économiques des pays en développement », a d’emblée souligné le chef du gouvernement sénégalais.





Et de rappeler : « La rentabilité des investissements publics ne doit pas être analysée à l’aune de la seule rentabilité financière. Tout investissement dans le ferroviaire, accompagné de mesures adéquates renforce la productivité à moyen et long terme de nos économies. Mieux, les programmes d’aménagement et de rééquilibrage des territoires, en termes de capital humain et de capital physique ne pourront être accélérés qu’avec le développement des chemins de fer ».





« Le rail offre beaucoup d’avantages comparatifs par rapport à la route »





De l’avis du Premier ministre sénégalais, le rail offre beaucoup d’avantages comparatifs par rapport à la route. Et Le coût par kilomètre de voie ferroviaire réhabilitée est inférieur de 50 % à celui d’une route à deux voies. « Par ailleurs, le rail a aussi une meilleure longévité : les routes doivent être entièrement refaites tous les 7 à 10 ans, contre 15 à 20 ans pour les voies ferrées. Sa consommation d’énergie et son empreinte carbone par tonne transportée sont aussi inférieures à celles de la route et des avions, le gain pouvant atteindre en moyenne 80% », a soutenu Amadou Ba.